Как правильно падать при гололеде: советы от тренера, автомобилиста и обувного мастера
Эксперты дали советы, как себя вести при падении во время гололеда, чтобы избежать травмирования, а также при вождении автомобиля.
Как рассказал "КП в Украине" первый украинский чемпион в профессиональном боксе, а ныне тренер Андрей Синепупов, он знает не понаслышке, что такое травмы.
Советы от Синепупова:
следует идти по гололеду осторожно и не спеша;
надевать подходящую обувь для таких условий, чтобы она обеспечивала хоть какую-то устойчивость;
если дело дошло до падения, то ни в коем случае не расслаблять тело;
это миф, что нужно падать, как пьяный, плашмя – нужно группироваться;
если падать расслабленным, то перелома или порванных связок практически не избежать;
это как бить расслабленным кулаком – ничего хорошего из этого не выйдет.
Советы от мастера спорта по тайскому боксу, участника Открытого кубка Украины по ММА, а теперь тренера Виктора Сорокина:
главное – не расслабляйтесь при падении, будьте напряжены;
группируйтесь и старайтесь не падать на прямые руки, сгибайте их в локтях при приземлении, чтобы амортизировать удар;
это поможет вам уберечь руки от перелома или серьезных травм.
Советы от серебряного призера Олимпийских игр 2016 года по борьбе Жана Беленюка:
смягчить удар может верхняя одежда, и чем она более "дутая", тем лучше;
толстая вязаная шапка – обязательна, затылком удариться крайне опасно;
нужно поддерживать растяжку мышц – это сохранит эластичность связок и поможет минимизировать риск растяжений.
Советы от мастера по ремонту обуви Олега Демчука:
обувь должна быть на низком каблуке, с хорошо выраженным протектором;
если скользит – можно приклеить к подошве пару лейкопластырей;
ходите мелкими шагами на чуть согнутых ногах, не отрывая ноги от земли, будто немного скользя;
на ступеньках ставьте ногу параллельно им, так увеличивается площадь соприкосновения.
Советы от автомобилиста, основателя проекта First Gear Show Александра Федченко:
для водителя в таких погодных условиях важно соблюдать дистанцию – не подпирайте машины под бампер;
держитесь подальше от других участников движения, не делайте резких движений рулем;
соблюдайте лимит скорости, тише едешь – дальше будешь;
лихачи в гололед тут же становятся потенциальными убийцами, ведь не все пешеходы понимают, что машину не остановить;
тормозите перед входом в поворот;
перед тем, как выезжать на дорогу, осмотритесь по сторонам. Если машин нет, разгонитесь до 20-30 км/ч и нажмите на тормоз до упора в пол. Прочувствуйте, как ведет себя машина. Это упражнение очень вправляет мозги.
Советы от Министерства внутренних дел Украины:
выдерживайте дистанцию между автомобилями;
паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
во время езды не совершайте резких маневров;
приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
учитывайте предупреждения соответствующих служб.
Как сообщал OBOZREVATEL, гололедица в Киеве и области 10 декабря спровоцировала около 600 аварий.