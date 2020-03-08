Как правильно мыть руки: появились результаты эксперимента

На фоне распространения коронавируса был проведен эксперимент с разным способом и продолжительностью мытья рук.
Выяснилось, что для наиболее эффективного очищения стоит обязательно использовать мыло и мыть руки не менее 30 секунд, уделяя внимание разным участкам, передает Daily Mail.
Как долго нужно мыть руки
Иллюстрация
Журналисты с помощью геля, имитирующего прилипание бактерий на кожу, и ультрафиолетовой лампы показали, как загрязнение остается на руках, если не достаточно их вымыть.
Так, после трех секунд мытья рук под водой (без мыла), они остаются полностью покрытыми бактериями.
Daily Mail
Журналисты отметили, что нужно не просто протирать руки под водой, но и поочередно чистить пальцы, области между ними, вокруг ногтей и кутикулы.
Принцип действия мыла заключается в том, что его молекулы с одной стороны соединяються с грязью на поверхности рук, а с другой – с водой, тем самым смывая загрязнение и бактерии.
После полминуты мытья
Daily Mail
Daily Mail
Как писал OBOZREVATEL:
В Италии по состоянию на субботу, 7 марта, заражение новым коронавирусом подтверждено у 5 061 пациента.
В этот же день лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти подтвердил, что инфицирован китайским коронавирусом.
В мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания COVID-2019. За сутки (7 марта) количество зараженных увеличилось на 4 807 человек. Скончались 143 больных.
Первый случай заражения официально подтвердили в Молдове.
Кроме того, два случая инфицирования коронавирусом было зафиксировано на Мальдивах. Эпидемия затронула уже почти все популярные курортные направления в мире.
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