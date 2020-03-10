Как правильно использовать гель для дезинфекции рук против коронавируса: советы

Использование гелей для рук на основе алкоголя может защитить от многих вирусов, в том числе и от коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал профессор Марк Уилкокс, микробиолог, работающий в Лидсском педагогическом госпитале NHS Trust, передает Daily Mail. По его словам, большинство хороших дезинфицирующих средств для рук состоят из 60-90% алкоголя, что крайне важно для предотвращения инфицирования коронавирусом.

"У некоторых людей может возникнуть соблазн сделать собственный продукт, но это бесполезно, потому что большинство алкогольных напитков, даже самых крепких, содержат лишь около 40% алкоголя – они вряд ли уничтожат вирус", – рассказал ученый.

По его словам, алкоголь разрушает защитную наружную мембрану вируса и вызывает быстрое разрушение каждой частицы.

Уилкокс посоветовал использовать гель каждый раз после поездки в транспорте или посещении торговых центров. По словам ученого, очень важно использовать правильную технику для дезинфекции рук антисептиком.

"Обязательно нужно покрывать гелем тыльную сторону рук, а также запястья. И потирать большими пальцами между каждым пальцем", – рассказал ученый.

Он предостерег, что регулярное использование дезинфицирующих средств для рук может привести к сухости кожи.

Отметим, что жертвами коронавируса в основном являются люди пожилого возраста, у которых были диагностированы и другие заболевания. Риск смерти у молодых здоровых людей сведен к нулю.

Карта распространения коронавируса в мире:

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