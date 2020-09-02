Как правильно и легко стирать одежду: в сети озвучили пять лайфхаков

Женщина из Мельбурна поделилась пятью лайфхаками по стирке одежды, которые экономят время и делают вещи ярче и мягче.

В социальной сети TikTok Мила опубликовала соответствующее видео и отметила, что является большим поклонником экономии времени для стирки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Оставь это на потом, это мои пять советов по стирке, которые сэкономят время", – написала она.

1. Добавьте пищевую соду в стирку. Первая уловка Милы заключается в том, чтобы добавлять в стирку полстакана пищевой соды. "Добавление пищевой соды в стирку позволяет использовать меньше моющего средства, а также смягчает и осветляет вашу одежду", – пояснила Мила.

По ее словам, этот трюк работает даже с постельным бельем и полотенцами.

2. Свяжите носки вместе. У Милы есть простой способ избежать потери носков раз и навсегда – все, что нужно сделать, это связать носки вместе, прежде чем положить их в стиральную машину. "Делая это, я могу убедиться, что никто не пропал без вести", – сказала она.

3. Используйте вешалку для вещей. Еще один хороший прием для большой семьи – вешать вещи на вешалку. Это увеличивает количество одежды, которое можно уложить на одну сушилку.

4. Используйте душевой пар. Для тех, кто ненавидит гладить, есть простой способ обойти это. Мила рекомендует использовать пар, который может образоваться в результате принятия ванны или душа в ванной, повесив рубашки на вешалках, чтобы слегка распарить их перед глажкой.

5. Сложите одежду, пока она теплая. Мила порекомендовала этот трюк потому что, по ее словам, одежда мнется при остывании.

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