Как появилась шоколадка 'Аленка': история обертки для любимых сладостей детей в СССР

В 1965 году в одной из советских газет был объявлен конкурс на лучший снимок для новой кондитерской обертки. Художник Александр Геринас отправил на него фото своей маленькой дочери, назвав его "Леночка".

Позже оно украсило обертку всеми узнаваемой шоколадки "Аленка". Об этом факте напомнил Telegram-канал Violity, хотя появлению бренда этого лакомства, который используется до сих пор, предшествовала история с рядом перипетий (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что фабрика "Красный октябрь", которую основал в Москве еще в 1951 году немец Фердинанд Теодор фон Эйнем, и которая придумала "Аленку", производит кондитерскую продукцию и ныне.

В 60-х годах 20 века советское правительство ввел программу для преодоления дефицита товаров. И в одном из ее положений предусматривалось создание натурального молочного шоколада. Для осуществления госзаказа состоялась конкурсная программа, победителем которой была признана кондитерская фабрика "Красный октябрь".

Перед производителями тогда стоял вопрос не только о качественном рецепте шоколада, но и о его узнаваемости. Проблемы начались с названием и оформлением шоколада-мечты. Поступило даже предложение поместить на обертку полотно Виктора Васнецова "Аленушка". Однако "сверху" эту идею раскритиковали, мол, на шоколадке детство в СССР счастливое, а у девочки на картине ноги босые. Также выяснилось, что такой бренд уже существовал. Тогда художники начали придумывать разные образы для девочки – с косичками, с цветами в руках и т. д.

Тогда производитель обратился с призывом о помощи к гражданам. В газете "Вечерняя Москва" появилось объявление о том, что у любой девочки есть шанс стать лицом новой шоколадки. Фабрику завалили фотографиями. Множество из них сверкали периодически на обложке сладости, но так и не удостоились этой чести навсегда. Все же название шоколада укоротили до "Аленки" и в 1966 году пустили на продажу.

Длительное время оформление бренда менялось, пока выбор не пал на фото дочки художника Александра Геринаса Елены. Его супруга сфотографировала девочку еще в 1960 году, когда ей исполнилось 8 месяцев. В 1961 году этот портрет был напечатан в журнале "Советское фото", а в 1962-м он украсил обложку журнала "Здоровье". Когда же в 1965 году был объявлен конкурс на обертку для шоколада, семья снова вспомнила об этом фото.

При этом сам снимок "доработали" специалисты: девочке поменяли цвет глаз с карего на голубой, ей немного удлинили овал лица, щеки сделали более румяными, а губы – пухлыми. Так в 1966-м "родилась" обертка для шоколада с девочкой в платочке, которая стала узнаваемой в странах СССР.

Примечательно, что вышеупомянутые метаморфозы с фотографией спасли в 2000-м фабрику "Красный октябрь" от выплаты уже взрослой Елене Геринас суммы в 5 милн руб. (на то время среднегодовой курс рубля к доллару США составлял 28,12). Тогда женщина подала иск в суд с требованием выплатить ей указанную сумму за то, что ее фото использовалось на обертке много лет. Однако судьи постановили, что образ на этикетке "Аленки" – собирательный, а сам факт возможного использования фотографии при создании рисунка каких-либо прав истицы, в том числе и имущественных, не затрагивает и не нарушает.

Сегодня Геринас живет в подмосковных Химках. По специальности она фармацевт, женщина замужем и воспитывает двоих детей.

Долгое время в Советском Союзе разные фабрики выпускали около 50 видов шоколада "Аленка", пока фабрика "Красный октябрь" не оформила патент на этот продукт.

Остался открытым только вопрос – почему именно "Аленка". Вокруг него есть множество легенд и предположений. Например, что имя девочка получила в честь дочки первой женщины-космонавта СССР Валентины Терешковой или дочери первого космонавта Юрия Гагарина. Однако, точного ответа на этот вопрос нет, а выбор, скорее всего, пал на "Аленку" из-за того, что это имя было распространенным, народным. Таким же, по задумкам производителей, и должен был стать этот шоколад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядели обертки от плиток шоколада в 1950-1985 годы в СССР. Некоторые из них можно купить и в наше время.