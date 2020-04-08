"Действовать нужно быстро!" Ткаченко опубликовал рекомендации для верующих на Пасху

Председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко опубликовал рекомендации по посещению богослужений во время пандемии коронавируса СOVID-19 на Пасху.

На своей странице в Facebook Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, Министерству внутренних дел и Национальной полиции, Всеукраинскому Совета Церквей и религиозных организаций, Государственной службе по этнополитике и свободе совести и руководителям местных общин с призывом принять единое решение о правилах посещения богослужений на время карантина.

"Обезопасить верующих от инфицирования коронавирусом – непростая задача. Рабочая встреча на эту тему уже состоялась, но четких решений пока нет. Впрочем, впереди Пасха, поэтому принимать их нужно ответственно и как можно скорее. Я сам верующий, а религиозные вопросы – в ведомстве моего Комитета, поэтому проблему мы подробно изучали и подготовили ряд предложений", – отметил депутат.

Так, депутат опубликовал такие предложения:

Богослужения:

Богослужения проводим в условиях ограниченного доступа.

Призываем верующих временно воздержаться от посещения богослужений. Присоединиться к богослужениям призываем с помощью трансляций онлайн или по телевидению. Поощряем содействие медиа.

Духовенство, которое ведет богослужения (все, кто сослужат) или ведет проповедь, а также те, кто поет, не надевают масок, но держатся на безопасном расстоянии; остальные присутствующие – надевают обязательно. Механизм контроля проработан.

Во время богослужения или иного сакрального ритуала в одном зале могут присутствовать до 10 человек (вместе с духовенством, съемочной группой и всеми остальными) при условии наличия достаточной площади для безопасной дистанции между людьми – ориентировочно 3 метра на каждого.

Вне богослужений и сакральных ритуалов одновременно в одном помещении – до трех человек вместе со священником.

Отпевание:

Отпевание умерших от Covid-19 проводить только заочно. Для других должна быть разработана отдельная процедура.

Священникам оставить свободу передвижения населенными пунктами (впрочем, должен быть разработан соответствующий документ).

Освящение куличей:

В городах священники приходят в пекарни, на заводы или в магазины, освящают там паски, а потом все желающие могут купить уже освященный пасхальный хлеб.

В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник пройдет по улицам и освятит их.

Собрание верующих вокруг храмов для освящения куличей не допускаются.

Контроль и коммуникация:

Полиция назначает контактное лицо в каждом регионе, к которому священники могут обратиться в случае неправильных действий полиции, и передают список контактов ВСЦиРО, председателям конфессий и главам местных религиозных общин.

Большие религиозные сообщества передают полиции и председателю Госэтнополитики контактные лица в каждом регионе, к которым можно обратиться с просьбами о помощи в медиации ситуации, если кто-то из священников не предоставляет должного внимания мерам безопасности.

Полиция передает проект инструкций на комментирование ВСЦиРО прежде, чем их обнародовать или передавать полицейским на выполнение.

"Действовать нужно быстро и слаженно. Призываю всех причастных найти решение, которое, с одной стороны, не будет нарушать прав верующих, а с другой – не повлечет неконтролируемого возгорания заражения", – подытожил Ткаченко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!