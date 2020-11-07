Как популярные породы собак изменились за 100 лет: опубликованы фото "до" и "после"

Карина Бондаренко Общество 03:40, 7.11.2020

За последние 100 лет некоторые породы собак под влиянием человека очень изменились до неузнаваемости.

Фотографии популярных пород "до" и "после" вмешательства селекционеров опубликовали в архиве Dogs of All Nations (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Плоская морда, короткие лапы и обвисшая кожа – лишь некоторые из самых распространенных признаков "улучшения".

Доберман.
Bored Panda
Немецкая овчарка.
Bored Panda
Бультерьер.
Bored Panda
Такса.
Bored Panda
Мопс.
Bored Panda
Салюки.
Bored Panda
Шелти.
Bored Panda
Ирландский сеттер.
Bored Panda
Ротвейлер.
Bored Panda
Ньюфаундленд.
Bored Panda
Чау-Чау.
Bored Panda
Боксер.
Bored Panda

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появились впечатляющие фото Киева в 1980-х годах. Они растрогали местных жителей, которые начали бурно комментировать пост.

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