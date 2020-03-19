Как попасть на Донбасс во время карантина: появилась инфографика

В Украине еще 16 марта запустили временные ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе из-за распространения коронавируса.

В связи с этим "Факты" составили инфографику с последовательностью действий для тех, кому все-таки необходимо попасть туда.

Проехать можно только при наличии регистрации места жительства на такой территории и после соответствующего температурного скрининга и осмотра медицинским работником.

Как попасть на Донбасс во время коронавируса ТСН

В случае чрезвычайной ситуации (лечение, обучение, смерть близких родственников) решение о пропуске человека через линию разграничения принимает исключительно Командующий объединенных сил индивидуально в каждой ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство внутренних дел Украины опубликовало список мест, где можно пересечь границу Украины на автотранспорте.

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