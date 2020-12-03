Как понять, что вы выздоровели от коронавируса: опубликована инструкция

Выздоровел ли больной от коронавируса зависит от нескольких факторов: количества дней, пройденных от появления первых симптомов, течения заболевания и наличия симптомов.

Инструкцию для тех, кто перенес COVID-19, опубликовали на странице Академии семейной медицины Украины в Facebook. Медики ответили на самые популярные вопросы пациентов.

Так, человек уже не болен, если после последнего повышения температуры прошло минимум три дня и 10 дней от появления первых симптомов коронавируса. При этом повышенная усталость, потеря вкуса и обоняния могут сохраняться у пациента на протяжении одного-двух месяцев.

Еще одним способом проверить, здоров ли человек, является проведение повторного ПЦР-теста через 10 дней от начала болезни. Однако проходить его перед выходом из самоизоляции не является обязательным.

Медики напомнили, что существует вероятность повторного заражения, поэтому следует придерживаться всех правил безопасности даже после перенесенного коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-педиатр из Харькова Андрей Пеньков назвал самый опасный день во время болезни COVID-19. Тогда возникает цитокиновый шторм, который представляет угрозу жизни пациенту из-за осложнений.