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19 апреля • обновлено в 20:51
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"Как подачка перед Пасхой!" Киевский нейрохирург раскрыла детали скандала с 1500 грн зарплаты

1.3т
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Киевский нейрохирург Марина Гаврилишина, которая в апреле получила 1500 грн зарплаты, рассказала о несправедливом отношении власти к врачам.

В комментарии OBOZREVATEL она уточнила, что в апреле ушла в отпуск, но должна была получить отпускные и одноразовую материальную помощь.

"Плюс обещанные доплаты от государства... Но получила вот это [1500 грн]. А это даже меньше моего аванса. Я не знаю, что это. Это, как "подачка" перед Пасхой. На работе сказали "нет денег", а о материальных выплаты забудьте, возможно через 2-3 месяца выплатят.

Судя по тому, что нам было обещано властями, я разозлилась и решила поделиться маленькой правдой в период пандемии. Возможно, в конце месяца что-то добавят... Но это не справедливо по отношению к ургентным врачам-нейрохирургам", – рассказала она.

Марина Гаврилишина

Марина Гаврилишина

Facebook Гаврилишиной

Марина Гаврилишина

Марина Гаврилишина

Facebook Гаврилишиной

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что в Украине на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Да кого вы слушаете???вы на фейс ее посмотрите там и брови и ресницы все с салона и не за пять копеек)))))откуда у нее с такой как она брешет зарплатой деньги на салон красоты?))))))))))))
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Бежать надо с этой страны ) В Европу в Россию Тут нечего ловить )
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