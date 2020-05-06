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6 мая • обновлено в 09:51
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Как победить коронавирус: вирусолог назвала два способа

7.2т
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Поскольку коронавирус уже распространился по всему миру, побороть пандемию помогут только лекарство или вакцина от COVID-19.

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Об этом рассказала заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Заболотного Светлана Загородняя в комментарии "Сегодня".

"Заболеваемость уже не локализуется, как в случае SARS или MERS, поскольку данный коронавирус распространился по всему миру. Соответственно, нужно тестировать возможные препараты, которые будут действенными и без побочных эффектов. Этим занимается много лабораторий. Если бы у нас были возможности, можно было бы тестировать немало препаратов, которые производятся даже нашими производителями", – отметила вирусолог.

Как победить коронавирус: вирусолог назвала два способа

Как победить коронавирус: вирусолог назвала два способа

kleck.by

Второй путь, по словам Загородней, – это вакцинация, однако разработка эффективного вещества может занять много времени.

"Удастся ли преодолеть вирус полностью? Я думаю, произойдет постепенное ослабление его вирулентности и через время мы будем воспринимать его на уровне вируса гриппа", – резюмировала вирусолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Загородняя предположила, что подтверждения того, что коронавирус вышел из лаборатории в китайском Ухане, могут появится не раньше конца 2020 года.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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