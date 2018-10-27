Как по почерку определить ложь: найден способ

Ученые Университета Кардиффа научились распознавать ложь по почерку. В этом им помогла нейросеть.

Разработку назвали VeriPol — это специальная программа, которая анализирует написанный от руки текст, пишет Mirror.

"Пользователю нужно загрузить в программу ксерокопию рукописи, и нейросеть сравнит ее с ложными утверждениями, написанными на бумаге", - отмечает издание.

Чтобы научить сеть, специалисты загрузили в память тысячи заведомо ложных показаний из полицейских архивов.

По словам экспертов, в определенных ситуациях программа работает даже лучше полиграфа. Также для проверки подозреваемого не нужна санкция прокурора или суда.

Устройство уже одобрили испанские полицейские, которые установили VeriPol на компьютерах в участках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, как можно распознать женскую ложь.