Довольно часто, и не без основательно, в Украине высмеивают состояние дел в России, где нередки случаи уголовного преследования за размещение того или иного поста или, даже, за перепост. При этом, надо не забывать, что в Украине такие случаи тоже бывают.

Еще раз оговорюсь – это не имеет такой тенденции как у наших северных соседей, но, тем не менее, когда вы пишите тот или иной пост в фейсбук - нужно помнить о таких примерах.

Самый громкий случай это, конечно, Руслан Коцаба. В своем обращение, размещенном в Youtube, Коцаба призывал уклоняться от призыва в армию и защиты Украины. С учетом того, что дело происходило в 2015 году, реакция была достаточно жесткая.

Коцабу обвинили в препятствовании деятельности армии и государственной измене. Позже суд оправдал его по статье о государственной измене, но дал 3,5 годам лишения свободы за препятствование деятельности армии.

Суд над Коцабой стал самым громким, но, не единственным примером.

Франковский районный суд Львова 4 ноября признал жителя Львова виновным в уголовных преступлениях против национальной безопасности Украины. Суд установил, что с мая 2014 года по март 2015 он "проводил агитацию среди пользователей интернета через социальную интернет-сеть "ВКонтакте". В частности — публиковал у себя на странице посты с призывами насильственной смены конституционного строя и захват государственной власти, смены границ Украины.

В частности, в решении суда цитируются его посты в стиле: "…существует два пути спасения Украины, вернее того, что раньше было Украиной. Первый — это если все жители Украины поднимутся и уничтожат оккупационный режим США и нацистов-бандеровцев".

Его действия квалифицировали по ч.2. ст. 109 и ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и действия, направленные на смену конституционного строя). Суд приговорил блогера к 3 годам лишения свободы, с отстрочкой исполнения.

Еще пару примеров, которые наверняка будут актуальны, в свете рассматриваемого дела против Надежды Савченко.

Так в суде Приморского района города Одессы рассматривалось дело Святослава Мамчура. С февраля по июль 2015 года Мамчур под ником "Сепаратист" оставлял комментарии на одесском сайте "Таймер" и в соцсети facebook с призывами к совершению терактов: "да сколько можно фигню всякую взрывать, надо взрывать украинских фашистов", "днем надо взрывать, когда там майдауны бухали. А для этого советую вам использовать бомбу не с часовым механизмом, а с дистанционным взрывателем. Заложить ночью и замаскировать, а взорвать днем", "Радиоуправляемое взрывное устройство. Вот это я понимаю. Учитесь, одесситы, приглашайте харьковских товарищей для обмена опытом" и тому подобное.

В отличие от Савченко Мамчур не стал рассказывать о политических провокациях, а признал свою вину и получил, согласно статьи 258-2 УК Украины, 3 года условно с испытательным сроком 3 года. С него было взыскано 5082 грн. за экспертизу, ноутбук конфискован как вещественное доказательство.

В Приморском районном суде города Мариуполя рассматривалось дело мастера Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. На городском форуме данный товарищ сделал запись, в которой содержались призывы к подрыву гидротехнических сооружений. Данные действия, по мнению автора, должны были привести к "прекращению экономической блокады и артиллерийских обстрелов г.Донецка".

Как и в предыдущем случае, обвиняемый признал свою вину и, так же, по статье 258 часть 2 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к теракту) был приговорен к исправительным работам на 2 года в виде вычета в доход государства 20% от заработка

Подобные случаи можно перечислять и дальше и степень вины в таких делах различная – от выражения поддержки в виде “лайка” под сепаратистскими публикациями, до публикаций “плана действий по захвату Запорожского СБУ и зданий местных телекомпаний”.

Что можно порекомендовать в таких случаях? Безусловно, помнить, что призывы к свержению конституционного строя – дело подсудное, даже если эти призывы осуществляются в социальных сетях. И не стоит обольщаться иллюзиями, что если эти призывы пишутся под псевдонимами, то спец.службы не способны вычислить, кто их оставил.

Так же вы можете быть наказаны за репосты публикаций сепаратистских организаций, выражения одобрения в виде лайков или комментариев.

Конечно, как правило, тюремные сроки по таким делам заменяют условным наказанием, хотя, опять же, как правило, это происходит только после того, как обвиняемые признают вину и идут на сделку со следствием.

Стоит помнить, что свобода слова не подразумевает безответственность, а не любовь к стране проживания – насилие к остальным гражданам. В подобных случаях надо сделать выбор – либо быть сдержанными в своих высказываниях и действиях, либо задуматься о том, чтобы покинуть страну, которая вам так не нравится.