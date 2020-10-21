Как пережить перевод часов без стресса для организма: советы врачей

Перевод часов на зимнее время, который в 2020 году в Украине произойдет в ночь с 24 на 25 октября, может обернуться настоящим стрессом для организма.

Так, в результате многие люди могут почувствовать недомогание, усталость, нарушение сна. Как минимизировать вред для организма и облегчить переход на новое время, рассказывает OBOZREVATEL.

Как влияет на человека перевод часов

После перехода на зимнее время многие жалуются на общее ухудшение самочувствия, нарушение сна и снижение иммунитета. Кроме того, в течение недели-двух после перевода часов некоторые могут страдать от головных болей, недомогания, упадка сил и депрессивного настроения.

Как минимизировать вред для организма от перевода часов

Чтобы быстрее адаптироваться к новому режиму, врачи рекомендуют несколько простых правил.

Скорректировать режим сна желательно за неделю до перехода на зимнее время. Желательно ложиться спать хотя бы на 15 минут позже.

Режим дня также желательно скорректировать заранее.

За один-два дня до перевода часов желательно отказаться от кофе и алкогольных напитков.

Рекомендуется снизить физические нагрузки за неделю до и неделю после перехода на зимнее время, чтобы избежать переутомления.

На период адаптации медики рекомендуют отказаться от жирной пищи, есть больше овощей и фруктов, пить больше воды и травяного чая.

От использования гаджетов рекомендуется отказаться не менее, чем за час до сна.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 25 октября также придется пик магнитной бури, которая накрыла Украину 21 октября.