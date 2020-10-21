Как пережить перевод часов без стресса для организма: советы врачей

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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После перехода на зимнее время многие жалуются на общее ухудшение самочувствия

Перевод часов на зимнее время, который в 2020 году в Украине произойдет в ночь с 24 на 25 октября, может обернуться настоящим стрессом для организма.

Так, в результате многие люди могут почувствовать недомогание, усталость, нарушение сна. Как минимизировать вред для организма и облегчить переход на новое время, рассказывает OBOZREVATEL.

Как влияет на человека перевод часов

После перехода на зимнее время многие жалуются на общее ухудшение самочувствия, нарушение сна и снижение иммунитета. Кроме того, в течение недели-двух после перевода часов некоторые могут страдать от головных болей, недомогания, упадка сил и депрессивного настроения.

За неделю до перехода на зимнее время желательно начать ложиться спать хотя бы на 15 минут позже

Как минимизировать вред для организма от перевода часов

Чтобы быстрее адаптироваться к новому режиму, врачи рекомендуют несколько простых правил.

  • Скорректировать режим сна желательно за неделю до перехода на зимнее время. Желательно ложиться спать хотя бы на 15 минут позже.

  • Режим дня также желательно скорректировать заранее.

  • За один-два дня до перевода часов желательно отказаться от кофе и алкогольных напитков.

  • Рекомендуется снизить физические нагрузки за неделю до и неделю после перехода на зимнее время, чтобы избежать переутомления.

  • На период адаптации медики рекомендуют отказаться от жирной пищи, есть больше овощей и фруктов, пить больше воды и травяного чая.

  • От использования гаджетов рекомендуется отказаться не менее, чем за час до сна.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 25 октября также придется пик магнитной бури, которая накрыла Украину 21 октября.

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