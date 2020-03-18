Как перестать паниковать из-за коронавируса: топ советов

Новости о распространении коронавируса по планете заполонили все новости, власти вводят карантин, что заставляет людей вести себя не слишком рационально – например, скупать продукты и туалетную бумагу.

И хотя отмахнуться от новой опасной заразы нельзя, но и паниковать совершенно незачем. Топ-10 советов о том, как тревожиться поменьше, ссылаясь на рекомендации ВОЗ и профильных экспертов, опубликовала "Медуза".

"Коронавирус пугает, злит, раздражает и бесит. Стресс – это огромная проблема для людей всех возрастов: у детей могут начаться проблемы со сном, у их родителей – проблемы с питанием, а у бабушек и дедушек – обострение хронических болезней", – подчеркнули в материале.

Не стоит паниковать из-за коронавируса

Совет №1 – положить телефон на полку и отвлечься

Конечно-же, сделать это очень сложно, особенно тем, кто регулярно читает новости или даже страдает синдромом FOMO – fear of missing out, буквально "страх, что вы что-то упускаете". Однако убрать телефон подальше хотя бы на какое-то время все же целесообразно.

Отвлекитесь от телефона

Совет №2 – беречь свое тело

Мы регулярно слышим советы о том, что надо есть здоровую еду, постоянно заниматься спортом, спать, не курить сигареты и не пить алкоголь. Однако в период пандемии эти рекомендации становятся еще более актуальными. Согласитесь, карантин – отличный повод заняться своим телом, заказать доставку спортивного коврика, делать простые упражнения дома, а также следить за питанием и, например, попытаться бросить курить.

Совет №3 – найдите время, чтобы расслабиться

Тут все просто – надо заняться теми делами, которые вы любите: вернуться к обучению игре на каком-нибудь музыкальном инструменте, попробовать рисовать или выучить иностранный язык.

Займитесь спортом дома ru.freepik.com

Совет №4 – общайтесь с близкими

Позвоните друзьям или родственникам, с которыми давно не общались, или свяжитесь свяжитесь с ними с помощью видеосвязи. Но только обсудите другие личные проблемы, будущий отпуск или новый сериал, а не ситуацию с коронавирусом.

Совет №5 – думайте о других

Не распространяйте лишний раз информацию о вирусе, не убедившись в ее достоверности – от этого всем будет легче.

Так в Италии жители расслабляются в условиях карантина

Совет №6 – верьте в науку

Сложившаяся ситуация – временная, ведь ученые со всего мира занимаются разработкой вакцины, которая поможет сдержать распространение коронавируса. Мир никогда не был так хорошо подготовлен к пандемии, как сегодня.

Совет №7 – поговорите с детьми про вирус

Ребенку нужно объяснить ситуацию на том уровне, на котором он поймет, и поделиться фактами о происходящем. При этом не желательно обсуждать все новости о вирусе в присутствии детей, поскольку они могут неправильно истолковывать то, что слышат, и бояться того, чего не понимают. Также важно объяснить, почему нужно мыть руки и не трогать лицо, этот урок можно превратить в игру.

Общайтесь с близкими salon.su

Совет №8 – объясните ребенку, что он в безопасности

Расскажите детям о том, как вы сами справляетесь со стрессом, и пусть они научатся справляться вместе с вами.

Совет №9 – попробуйте сохранить привычный порядок в домашних условиях

Если школы и детсады закрыты, сделайте план учебных и дополнительных занятий, отдыха, а также план совместного просмотра фильмов. Все это поможет вам и детям отвлечься.

Поговорите с детьми о вирусе и гигиене

Совет №10 – будьте образцом для подражания

Самый простой способ избежать паники в семье – показывать детям, как надо действовать в стрессовой ситуации. Тут работают все вышеперечисленные правила: делайте перерывы, прячьте телефон, занимайтесь дома спортом, хорошо питайтесь и общайтесь с близкими.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты из Италии посоветовали наилучшим образом использовать свободное время на карантине в связи с пандемией нового коронавируса COVID-19.

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