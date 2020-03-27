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27 марта • обновлено в 16:55
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Как пересекать украинскую границу с 28 марта: МИД дал разъяснения

1.1т
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Министерство иностранных дел Украины составило ответы на популярные вопросы о том, как будет происходить пересечение государственной границы, начиная с 28 марта.

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Как сообщила пресс-служба МИД, все самолеты, которые вылетели 27 марта, смогут завершить рейсы. После этого небо будет закрыто.

Все рейсы пока принимаются в карантинном терминале аэропорта "Борисполь", где работают эпидемиологи. Все прилетевшие пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, каждому из них сообщают о необходимой самоизоляции в течение 14 дней.

Для возмещения стоимости билетов на рейсы после 27 марта МИД советует обратиться к авиакомпаниям.

"У граждан остается возможность въехать на территорию Украины автомобильным транспортом, где это разрешено. Также можно добраться пешком до пунктов пропуска", – говорится в сообщении.

В Украину можна будет въехать на автомобиле

В Украину можна будет въехать на автомобиле

Getty Images

Также ведомство ответило, будут ли выпускать иностранцев или лиц без гражданства за пределы Украины.

"Каждый иностранный гражданин должен обратиться в посольство своей страны в Украине и сообщить о своем намерении выехать за пределы Украины и обосновать такую потребность. МИД будет рассматривать каждое такое заявление отдельно", – проинформировала пресс-служба.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
граница Министерство иностранных дел Украины вирус
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