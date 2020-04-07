Как передается коронавирус: в Минздраве назвали самый опасный способ

Способ передачи коронавируса от животного к человеку и наоборот пока не подтвержден наукой. В то же время самым опасным признан капельный путь передачи возбудителя болезни от человека к человеку, а также через контактирование с грязными поверхностями.

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Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, призвав людей соблюдать гигиену и карантинные меры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус

"Мы сейчас работаем над признанным и самым опасным путем передачи. Это капельный путь от человека к человеку, а также контактным путем передачи, когда человек, контактируя с загрязненными поверхностями, прикасается к слизистым оболочкам носа, глаз, рта и может перенести возбудителя коронавирусной болезни", – объяснил он.

"Поэтому чистые руки и социальная дистанция – это залог нашего успеха. И выполнение всех условий карантина", – напомнил Ляшко украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые установили, что благодаря незначительным мутациям коронавируса могут отследить, как инфекция передавалась от человека к человеку и в каких местах земного шара это происходило.

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