Фестивали, концерты звезд и фейерверки: как отпразднуют День независимости в городах Украины

В субботу 24 августа вся Украина отмечает День Независимости. Наряду с Днем конституции – это один из крупнейших государственных праздников.
Во всех городах праздновать День Независимости будут по-своему. Общей для всех будет национальная минута молчания – в 9:30 по Украине прозвучат сто ударов колокола. Это будет символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие праздничные мероприятия запланированы в крупнейших городах Украины в День Независимости.
День Независимости
ye.ua
День Независимости – Винница
24 августа, в Виннице, в полдень стартует праздничный концерт "Все мое, все зовется – Украина". Кроме того, на День Независимости в городе пройдет фестиваль современного украинского искусства "Подільска пектораль".
День Независимости – Днепр
В Днепре в 2019 году отменили традиционное авиашоу на День Независимости .
Тем временем, в городе 24 августа пройдет концерт лауреатов фестиваля "Песни, рожденные в АТО".
День Независимости – Житомир
В День независимости Житомир ожидает огромная ярмарка "Гостинна світлиця", с отдельной детской зоной, многочисленными мастер-классами и аниматорами. Запланированы выступления детских коллективов под общим названием "Рождены свободными" и концерт "Молодые и громкие".
День Независимости – Запорожье
Большая часть торжественных мероприятий на День Независимости в Запорожье пройдут в центральном парке "Дубовая роща". Там планируются развлечения для детей, праздничный концерт, а вечером 24 августа – выступление певицы TAYANNA. Праздник закончится фейерверком.
День Независимости в Запорожье
Вгороде
День Независимости – Ивано-Франковск
Празднование Дня Независимости в Ивано-Франковске начнется с перформанса "Самолетики детских мечтаний", который проведут на смотровой площадке. Вечером, 24 августа, на площади Ивана Франка начнется концерт молодежных групп.
День Независимости – Кропивницкий
Кроме праздничного концерта в честь Дня Независимости , в Кропивницком 24 августа пройдет масштабный марш вышиванок. Следует отметить, что это шествие уже стало для города ежегодным мероприятием.
День Независимости – Луцк
В Луцке на День Независимости откроется сразу несколько ярмарок: книжная и хендмейда, а клуб "Белая ладья" проведет открытый шахматно-шашечный турнир. В Луцком замке 24 августа проведут проект "Казацкая победа".
День Независимости – Львов
Главным событием Дня Независимости во Львове станет концерт Олега Винника на стадионе "Арена Львов".
Но и кроме этого, праздничных развлечений во Львове будет немало: арбузный фестиваль в парке культуры им. Хмельницкого, Львовский международный фестиваль короткометражных фильмов "Wiz-Art", и разумеется международный творческий фестиваль "Етновир".
День Независимости во Львове
hotel-edem.lviv.ua
День Независимости – Одесса
24 августа в Одессе, в парке Шевченко, пройдет конкурс талантов "Черноморская звездочка", а в Летнем театре в День Независимости стартует четвертый Фольклорный фестиваль "Козацькі гостини на Дерибасівській".
День Независимости – Полтава
В Полтаве на День Независимости пройдет забег в вышиванках и День открытого микрофона. Закончится празднование 24 августа торжественным вечерним концертом.
День Независимости – Ровно
В Ровно День Независимости начнется с легкоатлетического забега в вышиванках "Rivne Patriotik Run -2019". А в центре города дадут необычный концерт духовые оркестры Оперативного командования "Запад".
Особую праздничную программу подготовил ровенский зоопарк, а также разнообразные музеи – в том числе областной краеведческий и музей янтаря.
День Независимости – Сумы
Сумы на День Независимости ранним утром почтут память украинских военных, погибших на Донбассе. После чего торжественное шествие пройдет до Сквера героев Небесной Сотни, где возложат цветы к памятному знаку.
День Независимости в Сумах
Данкор
Во второй половине дня 24 августа в городе пройдет концерт и парад вышиванок.
День Независимости – Тернополь
День Независимости в Тернополе будет спортивным. 24 августа в городе пройдет чемпионат мира по водно-моторному спорту и Кубок Украины по универсальному бою.
А после праздничного концерта, вечером в парке Шевченко стартует молодежная вечеринка "Open Air".
День Независимости – Ужгород
24 августа жители Ужгорода получат возможность встретить рассвет Дня Независимости вместе с Заслуженным академическим национальным хором Закарпатья. В 06:00 утра хор начнет свое выступление на площади Бачинского с "Молитвы за Украину" и гимна Украины.
День Независимости – Харьков
В Харькове с 23 по 25 августа будет работать праздничный городок, наполненный разнообразными локациями и развлечениями. Кроме того, на все эти дни в центре города откроется гастрономическая ярмарка.
День Независимости в Харькове
igotoworld.com
День Независимости – Херсон
23 августа Херсон планирует поставить рекорд Украины по развертыванию самого длинного флага, созданного из знамен, привезенных с востока Украины и подписанных ветеранами войны на Донбассе.
В День Независимости, 24 августа, в центре города пройдет молебен за Украину и торжественный митинг, который закончится концертной программой.
День Независимости – Хмельницкий
В Хмельницком на День Независимости проведут масштабный парад вышиванок. Это мероприятие уже стало традицией для города – подобный парад проходит начиная с 2009 года.
День Независимости – Черкассы
На главном стадионе Черкасс в День Независимости попробуют установить рекорд Украины, проведя самый продолжительный танцевальный марафон.
Тем временем, на Казбетском пляже пройдут соревнования по пляжному волейболу и гребле на каноэ и байдарках, а также разнообразные мастер-классы.
В этом году празднование Дня Независимости не обойдет вниманием киберспорт – в Черкассах пройдет турнир по FIFA 19 и UFC 3.
День Независимости – Чернигов
В Чернигове в День Независимости пройдет масштабный фольклорный фестиваль "Поліське коло". А вечером на Аллее Героев устроит концерт Военно-музыкальный центр Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
День Независимости – Черновцы
В День Независимости в Черновцах пройдет два праздничных концерта. Первый – "Любите Украину, как солнце любите", состоится в центральном парке имени Шевченко, а второй – "С любовью к Украине" в Доме фольклора.
Кроме того, 24 августа в центре Черновцов запланирован патриотический флеш-моб.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского раскрыл праздничную программу на 28-ю годовщину Дня Независимости, которая начнется с минуты молчания.
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