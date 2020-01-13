Как отмечать Щедрый вечер: Лада Лузина дала совет украинцам

На Щедрый вечер 13 января одним из главных атрибутов праздника должен стать богато накрытый стол.

Об этом рассказала в эфире ObozTV украинская писательница и этнограф Лада Лузина. По ее словам, предки украинцев верили, что сытные блюда на столе помогут сделать год удачным и прибыльным.

"Самый волшебный вечер в году – как раз с 13 на 14 января. Это дни богатства, дни, когда нужно поставить на стол как можно больше еды. Считается, что это Щедрый вечер, и должна быть щедрая кутья. И обязательно не постная. Рождественский стол богатый, но все блюда постные, здесь обязательно должно быть жирное – и сало, и колбаски-маланки", – рассказала Лузина.

По ее словам, съесть и выпить в этот вечер тоже нужно как можно больше: "Чем больше ты поставишь, тем больше у тебя будет щедриться и тем больше денег к тебе придет в следующем году. Чем больше съешь и выпьешь, тем больше богатства тебе прибудет".

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"Даже если нету еды, хозяйки в Украине бросали по одному зернышку в каждую пустую посуду, потому что зернышко – это жизнь, это будущий колосок, это прибыль. Девушкам в этот день бросали зернышки за пазуху, чтоб у них женихи прибывали. В щедровках закодирована именно максимальная прибыль, чтобы прибывало все – и здоровье, и деньги, и красота, и курочки, и овечки, и женишки", – сказала писательница.

vesti.ua

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт кутьи на Щедрый вечер.

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