Признаком, по которому можно отличить смертельный коронавирус от банальной простуды и гриппа, может стать сухость во рту и кашель, напоминающий коклюш.

Об этом рассказал семейный врач амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергей Елшанский в комментарии "Фактам".

"На фоне высокой температуры человеку трудно откашляться, лихорадка не сбивается жаропонижающими таблетками — препараты нужно вводить внутримышечно или внутривенно", – поделился он.

Как отличить коронавирус от гриппа: назван симптом ZIK

Врач отметил, что при гриппе тоже резко повышается температура — нередко до 40 градусов, появляется выраженная ломота в теле. Человеку больно смотреть на яркий свет, слышать громкие звуки. Это раздражает и усиливает головную боль, возникшую из-за интоксикации организма.

Поможет определить болезнь также обычный опрос, где человек был последние две недели.

"Важно выяснить, не был ли человек в Китае, Италии или Израиле, не контактировал ли с людьми, вернувшимися из стран, где зафиксированы случаи опасного заболевания", – пояснил медик.

Если да, при наличии соответствующих симптомов врачи могут заподозрить коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине назвали препарат, который может замедлить развитие коронавируса – протефлазид.

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