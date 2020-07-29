Как отдыхают на курортах "Л/ДНР" во время пандемии: проезд по спискам и цены Сочи

В террористических "Л/ДНР" вспыхнул ажиотаж вокруг отдыха в курортных поселках Донбасса Седово, Безымянном и Новоазовске. Впрочем попасть туда могут далеко не все жители ОРДЛО из-за высоких цен и странных карантинных ограничений.

Как пишет hromadske, между "псевдореспубликами" оккупантов действует такой же строгий карантинный режим, как между временно неподконтрольными Киеву территориями и свободной Украиной. В частности, по установленной в "ДНР" процедуре въехать в курортные поселки можно только по спискам.

Сначала потенциальные отдыхающие передают личные данные (фамилия, номер паспорта, адрес прописки и т. д.) базам отдыха. А те уже переадресовывают их в "районный межведомственный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019".

Отмечаются и данные "принимающей стороны", а информацию просят присылать за пять рабочих дней до приезда.

Еще одна сложность связана с тем, что остановиться отдыхающие могут только на "легализованных" базах. То есть на тех, которые зарегистрировали свой бизнес по "законам "ДНР" и платят налоги. Такими считаются 26 баз отдыха, пансионатов и кемпингов (24 из них – в Седово и 2 в Новоазовске), а также 129 физических лиц-предпринимателей (110 – в Седово и 19 в Безымянном).

Так, дом или номер на 4 человек в Седово и Новоазовске в эквиваленте на национальную валюту Украины обходится в 770 грн в сутки, обычный "полулюкс" в Седово – 135 грн в сутки с человека, трехкомнатный дом на 6 человек в Новоазовске – 1150 грн в сутки.

Как утверждают представители туристического бизнеса "Л/ДНР" и сами отдыхающие, на некоторых базах отдыха мест нет до конца августа. На других – до конца июля.

Что же касается стоимости питания в местных кафе, то она выглядит примерно так: блинчик с сыром – 20 грн, борщ украинский – 47 грн, отбивная из свинины – 47 грн, картошка по-домашнему – 59 грн, паста карбонара – 98 грн, стейк из лосося – 293 гривни.

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