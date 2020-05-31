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31 мая • обновлено в 06:17
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Как отдыхали на пляжах СССР: показательные фото

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Во времена СССР, как и сейчас, люди стремились отдохнуть летом на море. Поэтому все советские пляжи – в пионерских лагерях, парках или в пансионатах – наполнялись огромным количеством отдыхающих.

При этом самыми популярными курортами в Советском Союзе были Евпатория, Одесса, Сочи, Ялта, Гагра. OBOZREVATEL предлагает своим читателям увидеть показательные фото, на которых запечатлен отдых на пляжах бывшего СССР.

Отдыхающие в СССР

Отдыхающие в СССР

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Пляж в СССР

Пляж в СССР

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Курорт СССР

Курорт СССР

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Отдых на море в СССР

Отдых на море в СССР

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Летний отдых в СССР

Летний отдых в СССР

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Развлечения на пляжах в СССР

Развлечения на пляжах в СССР

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Советский пляж

Советский пляж

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Купальник в СССР

Купальник в СССР

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Чем занимались на пляжах СССР

Чем занимались на пляжах СССР

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Зарядка на пляже

Зарядка на пляже

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядел завтрак в СССР: показательный кадр.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Место
Украина
Теги
отдых История пляжи СССР
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