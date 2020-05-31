Как отдыхали на пляжах СССР: показательные фото

Во времена СССР, как и сейчас, люди стремились отдохнуть летом на море. Поэтому все советские пляжи – в пионерских лагерях, парках или в пансионатах – наполнялись огромным количеством отдыхающих.

При этом самыми популярными курортами в Советском Союзе были Евпатория, Одесса, Сочи, Ялта, Гагра. OBOZREVATEL предлагает своим читателям увидеть показательные фото, на которых запечатлен отдых на пляжах бывшего СССР.

Отдыхающие в СССР Pinterest

Пляж в СССР Pinterest

Курорт СССР Pinterest

Отдых на море в СССР Pinterest

Летний отдых в СССР Pinterest

Развлечения на пляжах в СССР Pinterest

Советский пляж Pinterest

Купальник в СССР Pinterest

Чем занимались на пляжах СССР Pinterest

Зарядка на пляже Pinterest

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