Как отдыхала молодежь в СССР: в сети откопали архивные фото

В сети откопали архивные фото, как на пляже в 1960-х отдыхала советская молодежь.

Снимки, сделанные фотографом Биллом Эпприджем из легендарного иллюстрированого журнала "LIFE" в 1967 году опубликовал "Рамблер" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото запечатлены красивые девушки в купальниках, веселые пляжники в яркий и радостный День Нептуна.

Как отдыхала молодежь в СССР Рамблер

Билл Эппридж был американским фотографом, который прибыл в СССР в командировку от журнала "LIFE". Одним из его самых известных снимков было фото умирающего Роберта Кеннеди, сделанное в июне 1968 года.

Как отдыхала молодежь в СССР Рамблер

Фотограф любил снимать молодежь в самых разных ситуациях и за самыми разными занятиями, поэтому проекту, посвященному отдыхающей на пляжах советской молодежи, он отдался всей душой.

Как отдыхала молодежь в СССР Рамблер

Как отдыхала молодежь в СССР Рамблер

Как отдыхала молодежь в СССР Рамблер

Как отдыхала молодежь в СССР Рамблер

Как отдыхала молодежь в СССР Рамблер

Как отдыхала молодежь в СССР Рамблер

Как отдыхала молодежь в СССР Рамблер

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