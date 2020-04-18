Как освятить паски дома в карантин: священнослужитель дал советы

Православные христиане во время карантина в Украине могут сами освятить паски и яйца, для этого не обязательно идти в церковь.

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Соответствующие рекомендации на своей странице в Facebook опубликовал архиерей Украинской православной церкви Московского патриархата, архиепископ Обуховскй Иона (Черепанов).

Он пояснил, что благословение можно совершить перед пасхальной трапезой дома. Для этого нужно трижды спеть "Христов воскресе….", окропить яства святой водой и вкушать, благодаря Бога.

"Этим вы убережете священника от разбирательств с полицейскими и лишних контактов с потенциальными вирусоносителями", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи выступили против того, чтобы украинцы посещали церковь во время Пасхи и принимали участие в освящении пасок из-за пандемии коронавируса.

При этом священники зовут людей в церкви и заверяют, что санитарные нормы будут соблюдаться.