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18 апреля • обновлено в 15:38
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Как освятить паски дома в карантин: священнослужитель дал советы

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Православные христиане во время карантина в Украине могут сами освятить паски и яйца, для этого не обязательно идти в церковь.

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Соответствующие рекомендации на своей странице в Facebook опубликовал архиерей Украинской православной церкви Московского патриархата, архиепископ Обуховскй Иона (Черепанов).

Как освятить паски дома в карантин: священнослужитель дал советы

Он пояснил, что благословение можно совершить перед пасхальной трапезой дома. Для этого нужно трижды спеть "Христов воскресе….", окропить яства святой водой и вкушать, благодаря Бога.

"Этим вы убережете священника от разбирательств с полицейскими и лишних контактов с потенциальными вирусоносителями", – подчеркнул он.

Как освятить паски дома в карантин: священнослужитель дал советы

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи выступили против того, чтобы украинцы посещали церковь во время Пасхи и принимали участие в освящении пасок из-за пандемии коронавируса.

При этом священники зовут людей в церкви и заверяют, что санитарные нормы будут соблюдаться.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Пасха Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
УПЦ МП
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