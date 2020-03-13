Как организовать работу в удаленном режиме: в сети проведут полезный вебинар

Совместный проект OBOZREVATEL и CAPS Consulting для украинского бизнеса и образовательных учреждений.
Так вышло, что человечество столкнулось с новым вызовом. Мы все надеемся, что угроза COVID-19 окажется меньше, чем мы все опасаемся. Но сегодня Италия закрыта на карантин, США ограничивает авиасообщение с Европой, ВОЗ объявила пандемию, большинство спортивных и не спортивных мероприятий были отменены, а с 12.03 в Украине запрещены массовые мероприятия и объявлен карантин в учебных заведениях.
Удалённая работа становится все более актуальным вариантом, чтобы уберечь себя от рисков для здоровья.
Но как правильно организовать удаленную работу?
Мы в Caps Consulting знаем ответ на этот вопрос и остальные секреты удаленной работы и хотим помочь нашим соотечественникам организовать свои бизнес-процессы и обучение для удалённой работы во время карантина.
Приглашаем вас на бесплатный вэб-практикум "Как организовать удалённую работу или обучение с помощью современных веб-инструментов".
Для кого этот вебинар будет полезным:
Для представителей бизнеса
Для образовательных учреждений
Что вы узнаете во время вебинара:
Возможности программы Microsoft Teams
Как перевести сотрудников на удаленную работу
Как настроить эффективное ведение бизнеса
Как организовать свой документооборот
Вам будет доступно после вебинара:
(После бесплатной регистрации на сайте Microsoft, вы получите бесплатное шестимесячное пользование Microsoft Teams)
Инструмент и онлайн-пространство, созданные для взаимодействия сотрудников (или учителей и учеников) в режиме "одного окна", где вы легко сможете найти все свои документы и получаете возможность командного взаимодействия в режиме онлайн.
Более того, вы сможете мгновенно выйти на связь в личном чате или в конференц-звонке с коллегами, а также добавлять незарегистрированных пользователей.
Возможность редактировать документы, работать и планировать дальнейшие действия команды в "одном окне", как если бы вы находились в одной комнате.
Мобильность – выбирайте сами, где работать: на ПК, Mac, телефоне (любые платформы) или же просто в браузере.
Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь по ссылке тут.
Берегите себя и свое здоровье, не теряя продуктивности!
Obozrevatel и CAPS Consulting
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