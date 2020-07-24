Как одиноким украинцам получить помощь при COVID-19: Минздрав дал пояснения

В Украине одинокому человеку, который заразился коронавирусом (COVID-19) можно обратиться за медицинской помощью в городскую или областную государственную администрацию.

Об этом на брифинге в пятницу, 24 июля, рассказал глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, такие случаи предусмотрены в нормативных документах и ​​соответствующим постановлением.

"Эта обязанность возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Оно должно сопровождать и оказывать социальную помощь людям, которые в этом нуждаются ", – сказал министр.

Степанов назвал категории граждан, кто может получить такую помощь:

пожилые люди;

люди, которые живут сами на время заболевания;

люди с инвалидностью;

люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности купить те или иные вещи или продукты питания.

Со слова Степанова, более детально можно узнать, позвонив на горячую линию областных администраций.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине официально подтверждены 62 823 случая коронавирусной инфекции. Из них 972 – обнаружены за прошедшие сутки.