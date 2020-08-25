Как одевались женщины в Украине сто лет назад: колоритные фото

Древняя традиционная украинская одежда была довольно колоритной и насыщенной множеством мелочей. По случаю Дня Независимости, который Украина праздновала 24 августа, мы решили вспомнить о ее особенностях.

Свои сокровища в фотопроекте "Скриня" еще год назад показала коллекционер украинской одежды Мила Вышиванка, работая с фотографами Максимом и Татьяной Бутченко, передает "ВВС Украина".

Отмечается, что воспроизведенным до мелочей строям из разных регионов Украины, которые были показаны на снимках, – более 100 лет.

"На протяжении веков "скриня" была неотъемлемой частью обустройства сельского дома. Его всегда ставили на виду, застилали вышитой скатертью. Поэтому пусть у каждого из нас будет своя волшебная "Скриня"!" – рассказывала об украинских традициях Мила Вышиванка.

Участие в фотопроекте в музее украинской архитектуры и быта в Пирогово тогда взяли певицы Alyona Alyona и Катя Павленко из группы Go_A.

Предлагаем читателям ознакомиться с традиционными украинскими одеждами:

Строй с Кировоградщины начала ХХ в.: рубашка праздничная, юбка, украшенная бархатной лентой, пояс широкий – "Радуга", изготовленный из тонкой шерстяной нити, фартук белый сатиновый, вышит и украшен кружевом Фото Максима и Татьяны Бутченко

Строй дополнен кожаными туфлями на шнуровке. Украшения – ожерелье коралловое, жемчуг, богач латунный, серьги серебряные "Бублички" Фото Максима и Татьяны Бутченко

Строй с Черниговщины – рубашка свадебная, вышитая виноградными гроздьями, широкие рукава, украшенные пухликами и вышитыми манжетами. Пояс вязаный. Из украшений – коралловое ожерелье и дукач нежинского типа. Две нити стеклянных бус. Серьги серебряные с позолотой – "Бублички" Фото Максима и Татьяны Бутченко

Строй из Полесья, Житомирская область, начала ХХ века. Одежда – колинкорова рубашка, низ которой изготовлено из конопляного полотна. Рубашка сложного кроя с отложным воротничком и кокеткой. Украшения – коралловое ожерелье и янтарь Фото Максима и Татьяны Бутченко

Строй с Полтавщины, начало ХХ века. Рубашка колинкоровая, керсет, украшенный бархатом и пуговицами, плахта шерстяная, дамоткана, платок. Украшения – монетный серебряный дукачик, бусы из черного жемчуга с обильными крестиками, бусы из кораллов и стекла. Серьги серебряные – "Бублички" Фото Максима и Татьяны Бутченко

Строй из Донетчины – начало ХХ века. Рубашка праздничная, керсет – черный из бархата на конопляном подкладе, юбка сатиновое. Из украшений – коралловое ожерелье из 10 ниток и бусы из янтаря, богачи серебряные с царских монет. Серьги серебряные – лунници Фото Максима и Татьяны Бутченко

Строй с Черниговщины Фото Максима и Татьяны Бутченко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине принято праздновать День вышиванки. Его отмечают 21 мая. В этот праздник надевают традиционную украинскую вышитую одежду – вышиванки различных цветов и фасонов.

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