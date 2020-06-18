Как одевалась молодежь в СССР: в сети напомнили спортивные костюмы, телогрейки и кеды. Фото

Во времена советского дефицита не у всех молодых людей получалось одеваться по последнему писку моды. Большинство не могли позволить себе приобрести импортные товары и ходили в единообразной одежде.

При этом у каждой группы – интеллигентов или простых рабочих – присутствовал некий стиль. О том, как одевалась простая советская молодежь, можно рассмотреть по снимках тех времен. OBOZREVATEL собрал их из личных архивов представителей тех времен, которые они выкладывали в открытом доступе в сети.

Судя по фото, моды, в нынешнем понимании, в СССР не было. Советский человек покупал то, что можно было купить и чем больше импортной одежды на нем было, тем он считался круче. И было совершенно неважно, подходят ли друг к другу различные элементы наряда или нет.

Типичная форма одежды на субботнике в СССР – резиновые сапоги, удобные штаны и кофты germanych.livejournal.com

Так, типичная одежда советских правильных юношей, но не стиляг, в летнее время состояла из рубашки с открытым воротником или футболки, брюк и кед. Старший же в компании или среди студенческой группы одевал еще и пиджак, а вместо кед – сандалии.

Одежда для вечеринок в кругу друзей germanych.livejournal.com

Пиджак с олимпийкой, водолазкой или пуловером под низ считались более опрятным, торжественным нарядом. Зимой мужчины зачастую носили толстые куртки с воротниками из искусственного меха, в 70-х еще были популярны пальта клетчатой раскраски. Те, кто победнее, одевали тулуп, а кому подвернулась удача достать что-то дефицитное – импортную болоньевую куртку. Почти все на представленных фото – в бесформенных шапках-ушанках или "петушках" и тяжелых ботинках.

Типичная одежда советских правильных юношей (не стиляг) в летнее время germanych.livejournal.com

Девушки выделялись платьями нереальной раскраски, носили юбки с широкими блузками, клетчатые пальто или плащи, аккуратные туфли и сапоги на высоких каблуках.

Собрание первого курса перед началом учебного года. В основном все одеты в пиджаки и рубашки или водолазки germanych.livejournal.com

При этом почти все в СССР имели в гардеробе одежду для грязной уличной работы – субботника или на овощной базе. Так, на первые девушки одевали обычные кофточки, растянутые треники или лосины и резиновые сапоги, на голову – светлые платочки. А парни – те же спортивные костюмы, свитеры. В холодную пору неотъемлемой частью рабочего прикида была телогрейка.

Типичная форма одежды для зимы – зимняя куртка с воротником из искусственного меха и бесформенная шапка-ушанка germanych.livejournal.com

Очень популярное пальто в клеточку (как слева) желали иметь все в 70-е годы СССР germanych.livejournal.com

Еще одна зимняя группа: пальто с меховым воротником, шапки-ушанки, брюки, тяжелые ботинки germanych.livejournal.com

На митинге в торжественной, праздничной одежде: именно так выглядели наряды, которые считались самыми лучшими у молодежи 70-80 годов germanych.livejournal.com

Плащ у девушки в центре считался очень модным в те времена germanych.livejournal.com

Летняя мода времен СССР отличалась панамками неопределенной формы germanych.livejournal.com

Так выглядела рабочая одежда, которая была в каждом доме на случай субботника или сбора урожая germanych.livejournal.com

Неотъемлемая часть рабочей одежды – телогрейка germanych.livejournal.com

Пикник после сбора картошки germanych.livejournal.com

Девушки одевали странные джемперы с нереальным узором и косынки germanych.livejournal.com

Форма "стройотряда" germanych.livejournal.com

Толстый военный ремень с тяжелой пряжкой чаще всего доставался парням от отцов germanych.livejournal.com

Модные ребята на базе отдыха germanych.livejournal.com

Типичный спортивный костюм советского времени germanych.livejournal.com

Странная одежда для спортивных соревнований в СССР germanych.livejournal.com

Те же спортивки и телогрейки – в самый раз для пикника germanych.livejournal.com

В СССР парни любили носить рубашки с открытым воротником germanych.livejournal.com

Это был своеобразный студенческий стиль germanych.livejournal.com

Пляжный прикид в СССР germanych.livejournal.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как гнались за модой во времена позднего СССР. Ведь тогда выбор одежды в магазинах оставлял желать лучшего: советские фабрики шили вещи однообразных посредственных фасонов.