Существует давний Даосский метод костного дыхания, который омолаживает весь организм. Это дыхательный комплекс упражнений Цигун.

Выполняя специальную технику вибрационных хлопков, мы запускаем в работу костный мозг, который находится в костях и вырабатывает новые клетки крови, что дает омолаживающий эффект всему организму.

Во время хлопков происходит уплотнение энергии в костях, в мышцах и связках, что стимулирует работу нервной системы и улучшает кровообращение.. Практика Цигун костного мозга позволяет восстанавливать костный мозг и обновлять кровь, сохраняя крепкое здоровье в течении долгих лет. Красные кровяные клетки являются истинным источником жизненной энергии, поскольку служат средством, позволяющим телу быть всегда молодым.

Как правильно выполнять упражнение?

Основная стойка называется "Во Кык Тан" - "Шаг пустоты". Между пятками ширина плеч, стопы развернуты наружу под 45 градусов, таз слегка под себя, вес тела в стопах, колени направлены в том же направлении стоп - 45 градусов.

Мысленно находимся в животе, выполняя хлопки снизу вверх под 45 градусов.

Упражнение выполняем 12 раз, по 7-8 хлопков за раз.

Сперва прохлопываем внешнюю сторону, затем внутренюю и меняем руку.

Всем крепкого здоровья!