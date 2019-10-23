Дубинский ответил на вопросы "детектора лжи": специалист объяснил, можно ли обмануть полиграф

Точность исследования на полиграфе – "детекторе лжи" – составляет около 95%, в зависимости от сферы его применения: кадровых проверок, расследований и т.д.
О том, можно ли обмануть полиграф и какие существуют противопоказания к его использованию, в эфире ObozTV рассказал эксперт-полиграфолог Олег Назаров.
По словам специалиста, основные противопоказания к проведению тестов на полиграфе носят медицинский характер.
Кроме того, процедуру рекомендуют отменить или отложить в случаях, если лицо принимает определенные психоактивные вещества.
"Т.е. вещества, которые влияют на работу нервной системы – притормаживая ее или возбуждая", – объяснил Назаров.
"Наличие противопоказаний не позволяет уверенно сделать тот или иной вывод после проведения исследования", – подчеркнул он.
При этом Назаров отметил, что целенаправленно обмануть прибор практически невозможно.
"Эта система изучается уже на протяжении 100 лет. Какой бы способ человек ни придумал, чтобы попытаться скрыть информацию – надлежащим образом подготовленный специалист, конечно, это установит", – заверил эксперт.
Некоторые противопоказания не позволяют качественно провести проверку на полиграфе
federalnewsnetwork.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили проверить нескольких нардепов от "Слуги народа" на детекторе лжи.
Как стало известно, речь идет о членах парламентского комитета по финансам и налогам. Более 10 депутатов не поддержали законопроект, который должен был ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью. По некоторым данным, их обвиняют в получении $30 000 (каждому) за голосование.
Впоследствии Давид Арахамия предложил пройти проверку на полиграфе всем членам фракции "Слуга народа".
В ответ его однопартиец Александр Дубинский сообщил, что он согласен на совместную проверку с Арахамией. Тестирование политика на детекторе лжи состоялось вечером 23 октября и транслировалось в прямом эфире.
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