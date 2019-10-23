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23 октября • обновлено в 22:41
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Дубинский ответил на вопросы "детектора лжи": специалист объяснил, можно ли обмануть полиграф

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Точность исследования на полиграфе – "детекторе лжи" – составляет около 95%, в зависимости от сферы его применения: кадровых проверок, расследований и т.д.

О том, можно ли обмануть полиграф и какие существуют противопоказания к его использованию, в эфире ObozTV рассказал эксперт-полиграфолог Олег Назаров.

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По словам специалиста, основные противопоказания к проведению тестов на полиграфе носят медицинский характер.

Кроме того, процедуру рекомендуют отменить или отложить в случаях, если лицо принимает определенные психоактивные вещества.

"Т.е. вещества, которые влияют на работу нервной системы – притормаживая ее или возбуждая", – объяснил Назаров.

"Наличие противопоказаний не позволяет уверенно сделать тот или иной вывод после проведения исследования", – подчеркнул он.

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При этом Назаров отметил, что целенаправленно обмануть прибор практически невозможно.

"Эта система изучается уже на протяжении 100 лет. Какой бы способ человек ни придумал, чтобы попытаться скрыть информацию – надлежащим образом подготовленный специалист, конечно, это установит", – заверил эксперт.

Некоторые противопоказания не позволяют качественно провести проверку на полиграфе

Некоторые противопоказания не позволяют качественно провести проверку на полиграфе

federalnewsnetwork.com

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полиграф Партия Слуга народа Верховная Рада Украины коррупция
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