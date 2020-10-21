Как обеззаразить вещи от COVID-19 после отпуска: опубликована инструкция

Эксперты дали простую инструкцию, как обеспечить безопасность вещей в багаже по возвращении из отпуска и избежать заражения коронавирусом.

В первую очередь, речь идет о тщательной обработке всей одежды, которую путешественник брал с собой в поездку, пишет Daily Express.

"Подойдет обычная стирка в 30-градусной воде. По желанию можно добавить при цикле полоскания немного дезинфицирующего средства, безопасного для стиральной машины", – рассказали эксперты.

Отмечается, что лучший способ избавиться от COVID-19 – обработать вещи при мощном нагреве.

"В определенных ситуациях одежду следует стирать при более высоких температурах, нежели обычно, а вдобавок – с использованием продукта на основе отбеливателя, чтобы максимально снизить риск распространения инфекции", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые предложили использовать глюкометр для диагностики коронавируса. Они разработали систему, которая эффективно определяет заражение при помощи минимального числа реактивов и манипуляций.