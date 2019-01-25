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Максим Копачевский
Максим Копачевский
Журналист, блогер, Донецк-Черкассы Все статьи автора

Как выглядит вечерний Донецк

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Как и говорил ранее, публикую первый влог о Донецке. Это первое видео из серии. Ежедневно на канале будут новые видео из Донецка.

Итак, прогулялся по вечернему Донецку. Показываю, как выглядит центр города, что работает. На тот момент на главной площади еще была елка и другие украшения. Это первое и легкое видео, просмотр которого не займет много вашего времени. Дальше будет больше!

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Автор
Максим КопачевскийМаксим Копачевский
Темы
Новости Донецка и Донецкой областиПогода в Донецке
Место
УкраинаДонецк
Теги
Донецкая областьДНРНовости ДНР
Источник
Источник:www.youtube.com
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