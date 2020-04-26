Как носить тканевые многоразовые маски: озвучено главное правило

Многоразовые тканевые маски необходимо стирать после каждого использования, чтобы обезопасить себя от COVID-19.

Об этом в интервью Daily Mail сообщила доктор Элли Кэннон, отметив, что маску нужно менять каждый раз после того, как только она станет влажной.

"Нужно мыть после каждого использования. Потому что вы можете подхватить вирус после прикасания к маске, даже не подозревая этого", – сказала она.

"После того как вы сняли маску, вымойте руки с мылом и водой или используйте гель для рук на спиртовой основе. Маску можно опустить в мыльный раствор, такой как жидкость для мытья посуды или ручной стирки, и очистить, прежде чем дать ей полностью высохнуть", – посоветовала Кэннон.

Многоразовая маска. Иллюстрация gorod-plus.tv

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 26 апреля в мире заразились почти 3 миллиона человек, более 200 тысяч скончались, но порядка 870 тысяч людей уже вылечились.