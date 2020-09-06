Как носить тканевую маску: в МОЗ дали советы родителям школьников
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дал советы родителям школьников относительно того, как выбрать тканевую маску, как ее использовать и как часто необходимо стирать.
Соответствующие рекомендации были опубликованы на странице учреждения в Facebook.
Как говорится в сообщении, при выборе тканевой маски следует обратить внимание на:
размер – нужно подбирать индивидуально (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку ребенка, но не сдавливать);
фиксацию – ремешки или ушные петли должны плотно держать маску на лице, но не давить на голову и уши;
цвет – должен быть светлый, чтобы легко определять степень загрязнения;
декоративная отделка – не рекомендуется использовать маски с вышивкой, наклейками, надписями, поскольку они могут затруднять дыхание, создавая ощущение недостатка воздуха;
материал – должен быть устойчив к воздействию температур во время стирки.
Также в центре рассказали, что стирать маску следует как минимум каждый день использования при температуре не менее 60 градусов в течение 60 минут.
При этом в течение учебного дня ребенку нужны как минимум две маски для смены в случае загрязнения.
Также рекомендуется выбрать маску вместе с ребенком или сделать ее вместе с ним, чтобы поощрить желание носить средство защиты. Стоит четко и понятно объяснить, как правильно надевать, носить и снимать маску, показав это на личном примере.
В МОЗ также напомнили, что для снижения риска инфицирования коронавирусом идеальным сочетанием тканей и количества слоев, согласно рекомендациям ВОЗ, являются:
внешний слой из гидрофобного материала (полипропилен, полиэстер или их смесь);
средний слой из гидрофобного синтетического материала (полипропилен) или из материала, который усиливает фильтровальные свойства защитной маски (хлопок);
внутренний слой из гидрофильного материала (хлопок или ткани с примесью хлопка).
При этом применять марлевые маски не рационально, поскольку пористые ткани имеют крайне низкую фильтровальную эффективность – не более 3%, даже при большом количестве слоев.
Кроме того, в ведомстве рассказали, как правильно чихать в маске:
после снятия маски (не рекомендуется носить маску на подбородке, трогать ее руками за внутреннюю или внешнюю поверхности);
в сгиб локтя или бумажную салфетку, которую затем следует следует выбросить, а руки вымыть с мылом и водой или обработать спиртосодержащим антисептиком;
чихнув в маску, следует немедленно ее заменить.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МОЗ Максим Степанов сказал, сколько масок в день нужно ребенку в школе.