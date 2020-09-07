МоваЯзык

Топ-темы:

Как носить тканевую маску: в МОЗ дали советы родителям школьников

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
449
При выборе тканевой маски следует обратить внимание на несколько факторов

При выборе тканевой маски следует обратить внимание на несколько факторов. Фото: Pixabay

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дал советы родителям школьников относительно того, как выбрать тканевую маску, как ее использовать и как часто необходимо стирать.

Соответствующие рекомендации были опубликованы на странице учреждения в Facebook.

Как говорится в сообщении, при выборе тканевой маски следует обратить внимание на:

  • размер – нужно подбирать индивидуально (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку ребенка, но не сдавливать);

  • фиксацию – ремешки или ушные петли должны плотно держать маску на лице, но не давить на голову и уши;

  • цвет – должен быть светлый, чтобы легко определять степень загрязнения;

  • декоративная отделка – не рекомендуется использовать маски с вышивкой, наклейками, надписями, поскольку они могут затруднять дыхание, создавая ощущение недостатка воздуха;

  • материал – должен быть устойчив к воздействию температур во время стирки.

Рекомендации ВОЗ: из какой ткани должна состоять маска

Рекомендации ВОЗ: из какой ткани должна состоять маска Фото: Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины / Facebook

Также в центре рассказали, что стирать маску следует как минимум каждый день использования при температуре не менее 60 градусов в течение 60 минут.

При этом в течение учебного дня ребенку нужны как минимум две маски для смены в случае загрязнения.

Также рекомендуется выбрать маску вместе с ребенком или сделать ее вместе с ним, чтобы поощрить желание носить средство защиты. Стоит четко и понятно объяснить, как правильно надевать, носить и снимать маску, показав это на личном примере.

Рекомендуется выбрать маску вместе с ребенком

Рекомендуется выбрать маску вместе с ребенком Иллюстрация / Pixabay

В МОЗ также напомнили, что для снижения риска инфицирования коронавирусом идеальным сочетанием тканей и количества слоев, согласно рекомендациям ВОЗ, являются:

  • внешний слой из гидрофобного материала (полипропилен, полиэстер или их смесь);

  • средний слой из гидрофобного синтетического материала (полипропилен) или из материала, который усиливает фильтровальные свойства защитной маски (хлопок);

  • внутренний слой из гидрофильного материала (хлопок или ткани с примесью хлопка).

При этом применять марлевые маски не рационально, поскольку пористые ткани имеют крайне низкую фильтровальную эффективность – не более 3%, даже при большом количестве слоев.

В МОЗ рассказали, как носить тканевую маску

В МОЗ рассказали, как носить тканевую маску Скриншот

Кроме того, в ведомстве рассказали, как правильно чихать в маске:

  • после снятия маски (не рекомендуется носить маску на подбородке, трогать ее руками за внутреннюю или внешнюю поверхности);

  • в сгиб локтя или бумажную салфетку, которую затем следует следует выбросить, а руки вымыть с мылом и водой или обработать спиртосодержащим антисептиком;

  • чихнув в маску, следует немедленно ее заменить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МОЗ Максим Степанов сказал, сколько масок в день нужно ребенку в школе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

УкраинаРодители и детиЗдоровьеКарантин в УкраинеКоронавирусШкола 2020Министерство здравоохраненияВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)детиШколакарантин
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Общество