Как носить тканевую маску: в МОЗ дали советы родителям школьников

При выборе тканевой маски следует обратить внимание на несколько факторов. Фото: Pixabay

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дал советы родителям школьников относительно того, как выбрать тканевую маску, как ее использовать и как часто необходимо стирать.

Соответствующие рекомендации были опубликованы на странице учреждения в Facebook.

Как говорится в сообщении, при выборе тканевой маски следует обратить внимание на:

размер – нужно подбирать индивидуально (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку ребенка, но не сдавливать);

фиксацию – ремешки или ушные петли должны плотно держать маску на лице, но не давить на голову и уши;

цвет – должен быть светлый, чтобы легко определять степень загрязнения;

декоративная отделка – не рекомендуется использовать маски с вышивкой, наклейками, надписями, поскольку они могут затруднять дыхание, создавая ощущение недостатка воздуха;

материал – должен быть устойчив к воздействию температур во время стирки.

Рекомендации ВОЗ: из какой ткани должна состоять маска Фото: Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины / Facebook

Также в центре рассказали, что стирать маску следует как минимум каждый день использования при температуре не менее 60 градусов в течение 60 минут.

При этом в течение учебного дня ребенку нужны как минимум две маски для смены в случае загрязнения.

Также рекомендуется выбрать маску вместе с ребенком или сделать ее вместе с ним, чтобы поощрить желание носить средство защиты. Стоит четко и понятно объяснить, как правильно надевать, носить и снимать маску, показав это на личном примере.

Рекомендуется выбрать маску вместе с ребенком Иллюстрация / Pixabay

В МОЗ также напомнили, что для снижения риска инфицирования коронавирусом идеальным сочетанием тканей и количества слоев, согласно рекомендациям ВОЗ, являются:

внешний слой из гидрофобного материала (полипропилен, полиэстер или их смесь);

средний слой из гидрофобного синтетического материала (полипропилен) или из материала, который усиливает фильтровальные свойства защитной маски (хлопок);

внутренний слой из гидрофильного материала (хлопок или ткани с примесью хлопка).

При этом применять марлевые маски не рационально, поскольку пористые ткани имеют крайне низкую фильтровальную эффективность – не более 3%, даже при большом количестве слоев.

В МОЗ рассказали, как носить тканевую маску Скриншот

Кроме того, в ведомстве рассказали, как правильно чихать в маске:

после снятия маски (не рекомендуется носить маску на подбородке, трогать ее руками за внутреннюю или внешнюю поверхности);

в сгиб локтя или бумажную салфетку, которую затем следует следует выбросить, а руки вымыть с мылом и водой или обработать спиртосодержащим антисептиком;

чихнув в маску, следует немедленно ее заменить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МОЗ Максим Степанов сказал, сколько масок в день нужно ребенку в школе.

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