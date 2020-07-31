Как носить маски в жару и не задыхаться: простой лайфхак

Для того, чтобы носить защитную маску в жару и не задыхаться достаточно просто надевать тесемки скрещенными.

Это позволит поступать воздуху сбоку и дышать стает намного легче, пишет "Комсомольская правда".

Такой лайфхак получиться использовать только с одноразовыми медицинскими масками. Для защитных средств других форм или из других материалов "фокус" не получится.

Для тех, кто носит очки поверх масок тоже есть хитрость. Дужки и стекла можно натереть мылом, а потом протереть чистой салфеткой. Тогда они будут меньше запотевать от дыхания.

Как писал OBOZREVATEL ранее, эксперты назвали основные источники заражения коронавирусной инфекцией, их лучше не касаться.