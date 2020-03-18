Как не заразиться коронавирусом через канализацию: Комаровский дал советы

Коронавирус не переносится через исправные канализационные трубы, однако с испорченными нужно быть осторожнее и соблюдать профилактические меры.

Такое мнение высказал врач Евгений Комаровский, отвечая на самые распространенные вопросы о COVID-19. Соответствующее видео появилось на его канале в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Через исправные канализационные трубы вирус распространяться не может. Если же есть проблемы сантехнические, когда, извините, какашки с третьего этажа попадают в унитаз на втором, элементарные меры профилактики нужны – мыть руки! И еще один важный способ: перед тем, как смывать, закрыть унитаз, чтобы водяная пыль не поднималась", – пояснил он.

Комаровский сказал, как не заразиться коронавирусом через канализацию

При этом Комаровский посоветовал при любых проблемах с канализацией обратиться к сантехнику, чтобы обезопасить себя от инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский заявил, что передача коронавируса половым путем еще не доказана, но безопаснее всего заниматься сексом без поцелуев.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!