Как не заразиться COVID-19: Степанов назвал правила "новой реальности"

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил о главных правилах безопасности, которые следует соблюдать для снижения риска заразиться коронавирусом.

Рекомендации глава МОЗ опубликовал на своей странице Facebook. "Правила новой реальности. Соблюдение этих правил сохранят жизнь и здоровье – ваше и ваших близких", – написал он.

Так, чтобы избежать заражения, необходимо:

Обязательно носить маску в общественных местах.

Регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

В общественных местах держаться на дистанции не менее 1,5 метра от окружающих.

Не трогать руками лицо, глаза и рот.

Как сообщал OBOZREVATEL: