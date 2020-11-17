Как не заразиться COVID-19: Степанов назвал правила "новой реальности"

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Чтобы избежать заражения, необходимо обязательно носить маску в общественных местах

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил о главных правилах безопасности, которые следует соблюдать для снижения риска заразиться коронавирусом.

Рекомендации глава МОЗ опубликовал на своей странице Facebook. "Правила новой реальности. Соблюдение этих правил сохранят жизнь и здоровье – ваше и ваших близких", – написал он.

Так, чтобы избежать заражения, необходимо:

  • Обязательно носить маску в общественных местах.

  • Регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

  • В общественных местах держаться на дистанции не менее 1,5 метра от окружающих.

  • Не трогать руками лицо, глаза и рот.

Степанов рассказал, как не заразиться коронавирусом

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