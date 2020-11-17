Как не заразиться COVID-19: Степанов назвал правила "новой реальности"
Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил о главных правилах безопасности, которые следует соблюдать для снижения риска заразиться коронавирусом.
Рекомендации глава МОЗ опубликовал на своей странице Facebook. "Правила новой реальности. Соблюдение этих правил сохранят жизнь и здоровье – ваше и ваших близких", – написал он.
Так, чтобы избежать заражения, необходимо:
Обязательно носить маску в общественных местах.
Регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком.
В общественных местах держаться на дистанции не менее 1,5 метра от окружающих.
Не трогать руками лицо, глаза и рот.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 ноября Максим Степанов заявил, что несмотря на аккуратность и соблюдение правил безопасности, получил положительный тест на COVID-19.
Министр заверил, что ежедневные брифинги Минздрава будет проводить из дома, и рассказал о своем самочувствии.
Степанов также заявил, что пройдет COVID-19 как обычный пациент.