Как не заразиться коронавирусом на пляже: правила Минздрава

Для безопасного отдыха на пляже в пандемию COVID-19 Центр общественного здоровья Украины рекомендовал соблюдать социальную дистанцию и размещать лежаки за 1,5 метра друг от друга, регулярно и тщательно дезинфицировать или же мыть руки с мылом.

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Также не рекомендуется обмениваться вещами с другими людьми, а лицам старше 60-ти лучше отказаться от отдыха в местах массового скопления людей. Соответствующие правила опубликованы на странице ЦОЗ в Facebook.

Доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное нет, отметили эксперты. Это связано с пагубным влиянием на вирус дезинфицирующих средств.

Однако, возможность распространения коронавируса во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Так, инфекция может передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше.

"Болезнь передается, в основном, через мельчайшие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора. То есть, если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться", – сказано в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, что защититься от SARS-CoV-2 поможет дистанцирование, соблюдение правил респираторной гигиены, а также гигиены рук.

Facebook / Центр общественного здоровья Украины

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Скриншот

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