Как не простыть под кондиционером: 5 главных правил

Чтобы не заболеть под кондиционером, важно правильно использовать прибор. Фото: Pinterest

Чтобы не простудиться под кондиционером, желательно соблюдать правила пользования данным прибором.

Если же человек уже болен, эти правила обязательны для исполнения. Об этом пишет на своем сайте врач Евгений Комаровский.

Как правильно использовать кондиционер:

1. Контролировать влажность воздуха и при необходимости пользоваться увлажнителем.

2. Регулярно менять / мыть фильтры в кондиционере.

3. Использовать режим плавного (медленного) изменения температуры.

4. Помнить о зоне активного движения воздуха возле кондиционера (обычно это 2 или 3 метра). Не стоит, к примеру, ставить там детскую кровать.

5. Проветривать помещение с учетом погоды и экологической обстановки за окном.

В кондиционере важно регулярно мыть или менять фильтры unsplash.com

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