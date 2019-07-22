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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Общество

Как не поссориться из-за выборов в Украине: психолог дал совет

1.1т Читать материал на украинском

Выборы в Украине часто приводят к бытовым ссорам. Некоторые семьи из-за политических разногласий даже оказываются на грани развода.

Об этом рассказал психолог и полиграфолог Дмитрий Попов в эфире ObozTV. Он дал несколько советов, как избежать политических конфликтов в близких отношениях.

"Политика очень сильно разделяет людей в Украине. Почему такое происходит? Очень просто: выборы в Украине – это вопрос не рациональный, а эмоциональный", – объяснил психолог.

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Как пример Попов привел случай из своей практики, когда президентские выборы чуть не разрушили молодую семью.

"Я долгое время работал с семьей, которая была в предразводном состоянии. Он айтишник, она – экономист. Ребенку 3 года. До 30 лет оба. Отработал вопрос, они остались вместе. Все нормально…. Тут приходят президентские выборы. Он за Зеленского, она – за Порошенко. И опять развод", – поделился он.

К счастью, отметил специалист, благодаря своевременному вмешательству семью удалось сохранить.

"Важно погасить эмоциональный фон и показать, что семья будет и при Зеленском, и при Порошенко, – посоветовал Попов. – Она будет при ком угодно. Семья – отдельно взятая ячейка общества. Семья – это фундамент".

Выборы в Украине – вопрос не рациональный, а эмоциональный

Выборы в Украине – вопрос не рациональный, а эмоциональный

globalnewznetwork.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Явка оказалась рекордно низкой – проголосовать пришли лишь 49,84% избирателей.

Согласно первым результатам подсчета голосов, в новый состав Верховной Рады проходят такие политические силы, как "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Дмитрий Попов
Место
Украина
Теги
Советы врача Психология выборы в Украине политика
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Dell Alex
Dell Alex
Набить морду психологу? ))))))))))))
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