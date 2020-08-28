Как не дать специям слипнуться: в сети показали лайфхак

Домашний повар из Австралии поделилась простым советом о том, как сделать так, чтобы травы и специи не скапливались и на дне банки. По ее словам, для этого достаточно взять зерно сухого риса.

В соцсетях она отметила, что ей надоели "порошкообразные пряности, слипшиеся в твердое вещество", из-за чего она не может достать их, когда готовит. Поэтому поделилась с пользователями лайфхаком, передает Daily Mail.

"Сказка старушек, которая действительно работает, – это то, что вы должны просунуть рисовое зерно через одно из отверстий внутри банки", – написала австралийка Мишель.

Зерна риса помогут специям в банке не слипнуться

Она подчеркнула, что это работает, так как рис впитывает влагу из банки и не дает им превратиться в твердое вещество.

Пользователи сети добавили, что тоже самое можно сказать о колотом горохе и сушеных бобах. Кроме того, их также можно попробовать хранить банки вверх дном, чтобы не допустить попадания воздуха внутрь.

Некоторые же отметили, что нужно меньше трясти специи над парующей едой, и тогда в банку не будет попадать много влаги.

Банки со специями и травами можно хранить в перевернутом виде

"Убедитесь, что они всегда хранятся в темном прохладном месте. Никогда не трясите их над дымящейся кастрюлей, и вы даже можете добавить нераскрытый попкорн в емкости, чтобы предотвратить слипание", – заявили в комментариях.

Еще в комментариях добавили, что не только банки с травами и специями можно хранить в перевернутом виде.

Мороженое или арахисовое масло в банках можно хранить в холодильнике перевернутыми

Например, домохозяйки порекомендовали ставить верх дном контейнер с мороженым в морозильной камере, поскольку это предотвращает образование кристаллов льда на поверхности. Этот же способ, уверяют юзеры, помогает дольше сохранять продукты свежими.

"Отличный совет: чтобы продукты в банках не заплесневели после открытия, храните их в холодильнике вверх дном. Это "запечатывает" их и не дает испортиться, что экономит ваши время и деньги. Хороший способ предотвратить отходы", – написала пользователь Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали обычный, но в тоже время идеальный способ того, как очистить от жира контейнер для еды.