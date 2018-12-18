МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Как назовут новую украинскую церковь: священник раскрыл тайну

2.6тЧитать материал на украинском

На сегодняшний день новая единая поместная церковь Украины, после принятия на Объединительном соборе своего статута, получила официальное название: Православная церковь Украины. Но это временно.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" рассказал протоиерей УПЦ КП, настоятель Свято-Николаевского храма г. Полтава Александр Дедюхин. Он уточнил, что полноценного названия единой церкви до сих пор никто не знает.

"Я открою тайну: толком еще никто ничего не знает. Дело в том, что только послезавтра в Верховной Раде Украины должны рассматриваться законопроекты именно по названиям церквей", – уточнил Дедюхин.

Как назовут новую украинскую церковь: священник раскрыл тайну

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Объединительный Собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. После этого президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Новости об историческом решении Украины крайне разозлили РПЦ. Там заявили, что результаты Объединительного Собора якобы приведут к увеличению количества "раскольнических ветвей", а также назвали украинцев "несчастными". В Белорусской православной церкви новую единую церковь Украины тоже обозвали "раскольниками".

А в эфире ObozTV политический консультант Олег Медведев заявил, что служители УПЦ МП сами подтолкнули президента Петра Порошенко форсировать получение Украиной томоса.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Темы
Независимость УПЦПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Дедюхин
Место
Украина
Теги
Украинаединая церковьУПЦ КПУПЦ МП
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
3
2
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Это очень правильное решение, насчёт новой церкви: теперь в Цеевропе кроме гражданской войны вспыхнет ещё и религиозная! Ну а после того, как Цеевропа развалится, мы выберем самые вкусные кусочки территории!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ну, то что Порошенко аферист было и без того понятно по тому, как он президентство вал среди тех, кому даже не сказал, что представляет собой народ Украины, от имени неизвестно кого и не такое модно было вытворить, не свои-не жалко
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Ильчук Андрей, что-то ты как-то заигрался в "голос народа Украины", тебе не кажется? Попустись, будь скромнее
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Якщо дивитися правдi у очi, то… пробач менi, Господи, але найкраще усього пiдходить абревiатура ПОЦ - "Петра Олексiйовича Церква". Й реалiям вiдповiдає, й звучить пiкантно та автентично. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
2 из 3 ответов | показать все
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Ш. Олег, хоч хуй смокчи, мені байдуже. Коли перестав бути часткою України, то менш пизди в її бік, бо ти так робить тільки останнє лайно. Я навіть радий, що моя країна позбулася такого хохла
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Встромил Ипатий, а я тут при чому? Самi, усе самi! :) Цiлуйте кого хочете й куди хочете, я ж, як i досi, ходитиму собi у свою церкву до отця Бориса - тут, у Нiмеччинi. Вiн хоча й з України, з Хмельниччини, але був i залишається вiрним церквi-матерi - РПЦ (за кордоном). От на Рiздво й пiдемо усiєю родиною. 6 сiчня, як i належить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги