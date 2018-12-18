Как назовут новую украинскую церковь: священник раскрыл тайну

На сегодняшний день новая единая поместная церковь Украины, после принятия на Объединительном соборе своего статута, получила официальное название: Православная церковь Украины. Но это временно.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" рассказал протоиерей УПЦ КП, настоятель Свято-Николаевского храма г. Полтава Александр Дедюхин. Он уточнил, что полноценного названия единой церкви до сих пор никто не знает.

"Я открою тайну: толком еще никто ничего не знает. Дело в том, что только послезавтра в Верховной Раде Украины должны рассматриваться законопроекты именно по названиям церквей", – уточнил Дедюхин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря Объединительный Собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. После этого президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Новости об историческом решении Украины крайне разозлили РПЦ. Там заявили, что результаты Объединительного Собора якобы приведут к увеличению количества "раскольнических ветвей", а также назвали украинцев "несчастными". В Белорусской православной церкви новую единую церковь Украины тоже обозвали "раскольниками".

А в эфире ObozTV политический консультант Олег Медведев заявил, что служители УПЦ МП сами подтолкнули президента Петра Порошенко форсировать получение Украиной томоса.

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