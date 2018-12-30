Как навести порядок перед Новым годом: главные советы

Для того, чтобы в доме стало чище, нужно избавиться от всего лишнего: выкинуть, продать, отдать другим людям. Для этого надо убрать в каждой комнате.

Delfi дал советы, что стоит выбросить, чтобы подготовить свое жилище к встрече Нового 2019 года.

Для начала, по словам издания, стоит убрать на кухне. Без сожаления советуют избавиться от просроченной еды, пряностей и соусов, старой замороженной еды, остатка салфеток и других украшений, пластиковых контейнеров без крышек, чашек со сколами, ржавых и поломанных вещей, кулинарных книг, которые никогда не открывались, "запасных" бутылок для воды, палочек для еды на вынос, пакетов, меню разных ресторанов, старых губок и полотенец, лишних ваз для цветов.

Новогодние украшения

В ванной часто человек может держать уже давно ненужные ему вещи. Чтобы очистить комнату, нужно убрать в мусорное ведро просроченную косметику и лекарства, растянутые резинки, старые зубные щетки, потрепанные мочалки, лишние полотенца, старые чистящие средства и принадлежности для ванной, выдохшиеся ароматизаторы, пустые пробники духов, одноразовые бритвы.

Спальню советуют очистить от прочитанных книг и журналов, старых подушек (их надо менять раз в год), поломанных жалюзи, ненужной бумаги, остатков свечей, абажуров не первой свежести. А в самом шкафу, для наведения порядка, стоит выбросить неподходящую одежду, неудобную обувь, проволочные плечики, носки и перчатки без пары, потрепанные платки и шарфы, сломанные сумочки и шапки, которые уже не нравятся.

Для наведения чистоты и порядка в детской комнате, по словам издания, следует выбросить сломанные игрушки и мелки, высохшие фломастеры и краски, лишние картины и аппликации, одежду и мебель, из которой вырос ребенок.

Уборка 7ya.ru

Как пишет СМИ, из гостиной человек может вынести мусорные пакеты с лишними свечами, ненужными журналами, умершими комнатными цветами, безделушками, сломанной или поцарапанной мебелью.

Если у семьи есть домашний офис, стоит проверить его на наличие устаревшей или сломанной техники, старых бумаг и счетов, лишних резинок и скрепок, нерабочих дисков и кабелей.

Также журналисты советуют перебрать и выбросить такие вещи в гараже: старый неработающий пылесос и холодильник, старые удобрения, сдутые мячи, излишки засохшей краски, незаконченный "проект" в стиле "сделай сам", спортивные снаряды, давно никому ненужные.

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