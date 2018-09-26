Как настоящее: в Украине придумали сало для вегетарианцев

В Сумском аграрном университете изобрели сало для вегетарианцев, которое состоит из растительного масла и желатина, а на вкус не отличить от настоящего.

Искусственный салозаменитель разработали студенты под руководством доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка, сообщает "Сегодня".

Свое изобретение создатели называют "здоровой альтернативой" жирному свиному салу: их продукт в отличие от натурального не содержит многих вредных веществ животного происхождения.

"Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: обычное соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", — отметил Бидюк.

Кроме традиционного украинского продукта, в лаборатории работают и над другими проектами. Так, студенты университета разработали экопленку, из которой можно изготавливать пакеты вместо полиэтиленовых, стаканчики и другую тару. В случае необходимости такую пленку можно просто сжевать — она съедобна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые нельзя есть на ужин, они вредят здоровью.