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Как настоящее: в Украине придумали сало для вегетарианцев

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В Сумском аграрном университете изобрели сало для вегетарианцев, которое состоит из растительного масла и желатина, а на вкус не отличить от настоящего.

Искусственный салозаменитель разработали студенты под руководством доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка, сообщает "Сегодня".

Свое изобретение создатели называют "здоровой альтернативой" жирному свиному салу: их продукт в отличие от натурального не содержит многих вредных веществ животного происхождения.

Как настоящее: в Украине придумали сало для вегетарианцев

"Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: обычное соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", — отметил Бидюк.

Как настоящее: в Украине придумали сало для вегетарианцев

Кроме традиционного украинского продукта, в лаборатории работают и над другими проектами. Так, студенты университета разработали экопленку, из которой можно изготавливать пакеты вместо полиэтиленовых, стаканчики и другую тару. В случае необходимости такую пленку можно просто сжевать — она съедобна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые нельзя есть на ужин, они вредят здоровью.

Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
У нiмцiв за часiв вiйни були ерзац-кава та ерзац-бензин, а українцi винайшли ерзац-президента, ерзац-героїв та ерзац-сало. :)
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