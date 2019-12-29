В бане, позе йога и поезде: как украинские нардепы встретят Новый год

Отдых на лучших курортах мира и дорогие рестораны. Чаще всего именно эти ассоциации приходят на ум, когда речь заходит о досуге украинских народных депутатов.

Но 9-й созыв парламента может удивить украинцев и менее раскошным отдыхом, по крайней мере “слуги народа” уверяют, их празднования ничем не отличается от простых украинцев.

Так ли это и как будут праздновать Новый год отечественные нардепы – разбирался OBOZREVATEL.

Роксолана Пидласа (“Слуга народа”)

“У меня ничего сенсационного. Я буду дома, в Черкассах, с родителями и семьей. С тех пор как я стала депутатом, очень редко их вижу, и нужно наверстать упущенное. Рождество не планирую как-то особенно отмечать. Возможно, ужин с друзьями.

Из интересного: моя бабушка всегда лепит животное, которое символизирует приходящий год, из домашнего паштета”.

Роксолана Пидласа

Виталий Безгин (“Слуга народа”)

“Новый Год буду праздновать с женой, собакой и друзьями в Киеве. Тихо, по-семейному. Рождество уже отпраздновал 25 декабря, немного взял паузу на этой неделе, потому что 30 еще планирую поработать в комитете. В начале января планирую посетить Львов и Ивано-Франковск. Встретиться с друзьями, которые сейчас живут в Стамбуле и прилетают во Львов”.

Кира Рудик (“Голос”)

“В этот раз Новый год буду встречать без оливье и без салютов, но с хорошими мыслями и пожеланиями добра, мира в индийском йога-лагере”.

Кира Рудик

Наталья Пипа (“Голос”)

“Я буду Новый год праздновать со своей семьей в поезде. Важно ведь с кем празднуешь, а не где. Хорошо, что сейчас школьные каникулы и можем детей отвезти в Киев, показать им город и место, где работает их мама. На Рождество мы будем дома, во Львове, с друзьями”.

Евгения Кравчук ("Слуга народа")

"Новогодне-Рождественские праздники – время, когда есть возможность больше времени побыть в кругу семьи. Поэтому в этом году праздновать Новый год и Рождество как всегда – традиционно большой семьей у родителей на Тернопольщине.

С экзотического – в отличие от Киева здесь есть снег. Больше традиций, связанных с Сочельником, чем с новогодней ночью. Готовим 12 постных блюд – обязательно кутью по рецепту, вареники, компот, грибы. Приходят колядники, сами тоже любим петь колядки".

Праздничный стол Евгении Кравчук

Муса Магомедов (внефракционный)

"Буду отмечать дома, с семьей, ведь Новый год – семейный праздник. После полуночи - по друзьям, благо у нас их много. 1-го января в баню".

Муса Магомедов

Антон Поляков (внефракционный)

“Традиционно и Новый Год, и Рождество праздную дома, в родном Чернигове, со своими родными. Я из большой семьи – у меня два брата и сестра. Кстати, у нас 7-го января в семье ещё один повод для праздника – день рожденья у брата. Обязательно собираемся все вместе, с мамой, дедушкой, часто приходят в гости и друзья семьи”.

Антон Поляков

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