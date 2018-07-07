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"Как нам не стыдно?!" Ахеджакова обратилась с мощным призывом к россиянам

7.9тЧитать новость на украинском

Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова призвала освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается Кремлем в тюрьме.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Крым. Реалии". Ахеджакова обратила внимание на то, что пока в России проходит чемпионат мира по футболу, прошло почти два месяца с тех пор, как Сенцов объявил голодовку.

"Что происходит? Как нам не стыдно? Под завесой этой наркоты, этого мундиаля, всеобщее веселье, радость, победы. Население оказалось готовым принять с распростертыми объятиями весь мир... Но тихонечко, тихонечко, за ставнями, под ковром человек уже 54-й день голодает", - сказала Ахеджакова.

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"Европарламент почти единогласно, там 480 голосов, требует от России признать, что это политзаключенные и немедленно их освободить! Мы же входим во все эти ПАСЕ, ОБСЕ... Но нас это не тревожит, у нас футбол... Нам отказывают мужество, честность, порядочность", - добавила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.

В пятницу, 6 июля, в Москве прошел концерт в поддержку Олега Сенцова. На нем выступили Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович и другие российские деятели культуры.

Накануне в сети также появился полный текст письма Сенцова из российской тюрьмы.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Олег СенцовЛия Ахеджакова
Место
Россия
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в Гуантанамо свидомого, там ему клизмы ведерные в рыло ставить будут и ахеджаковы будут этому рукоплескать
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Он же никого не взооорваааал, он же нееее успеееел. он не виновааааат.
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Доктор Хайдер в 80-е на Вашингтонщине голодал 218 дней- и ничего, потому как за правду голодал. А этот террорюга -меньше 50-ти и уже все пособники террористов завыли. Всех террористов нужно мочить в сортире сразу!!!
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