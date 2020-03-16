В Украине хотят ужесточить наказание за нарушение карантина: почему это нужно делать

В Украине предлагают ужесточить наказание за нарушение правил карантина. Штраф может составлять от 17 до 32 тысяч гривен. А также планируют внести административную ответственность.

Однако это еще мягкое наказание по сравнению с другими странами, где за нарушение санитарных правил и ограничений предусмотрен даже тюремный срок.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

За самовольный уход – штраф

В МВД уже разработали предложения по усилению ответственности за нарушение правил карантина. В ведомстве предлагают дополнить Кодекс Украины про административные правонарушения статьей "Нарушение правил карантина". Согласно ей человека могут оштрафовать на сумму от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов - это составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

"Административная ответственность может быть установлена за самовольное оставление места обсервации (карантина) человеком, который может быть инфицирован коронавирусом COVID-19", – поясняет заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Также планируется повысить и криминальную ответственность за нарушение санитарных норм. Виновным в преднамеренном распространении заболеваний грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов – от 17 до 51 тыс. грн. Или арест до 6 месяцев, или ограничение воли до трех лет, или лишение свободы на такой же срок.

А если эти действия привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, то в таком случае виновному грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы.

Если такие меры могут показаться кому-то слишком строгими, то достаточно их сравнить с мерами, которые введены в других странах. Там за нарушение карантина могут даже посадить в тюрьму.

ИЗРАИЛЬ

Так, в Израиле за нарушение карантина, связанного с коронавирусом, предусмотрены:

- штраф за нарушение норм карантина и не исполнение требования полицейского разойтись (при сборе более 10 человек) – 5000 шекелей (1200 евро);

- за не сообщение про домашний карантин или про свое возвращение в Израиль из любой страны – штраф 3000 шекелей (750 евро)

ИТАЛИЯ

- В Италии существует статья 558 "Умышленное телесное повреждение" Уголовного кодекса. Согласно ей, каждый, кто причинил заболевание (осознанное заражение вирусом), наказывается лишением свободы от 6 месяцев до 3 лет, и это при условии, если болезнь длится не дольше 20 дней. Если эта болезнь угрожает жизни человека, в таком случае виновного накажут лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Италия

В Италии также существует Указ премьер-министра от 11.03.2020 который предусматривает санкции для тех, кто не соблюдает ограничительных мер, совершил побег из мест лечения или самолечения:

- Деяния каждого, кто стал причиной смерти человека, осознавая, что заражен покинул больницу, свое жилье или место, где проходит карантин, - квалифицируются как убийство и карается лишением свободы на срок до 21 года, в случае если, наступает смерть после инфекции.

- Тот, кто не соблюдает мер, принятых властями из соображений общественного порядка или гигиены, наказывается арестом до 3 месяцев или штрафом 206 евро, но только в случае, если это не влечет за собой серьезных последствий,.

Также под эти правила могут подпадать: сопротивление силам полиции при попытке лица нарушить зону ограничений;

Италия

умышленные преступления против здоровья населения - эпидемия или отравления воды и продуктов питания - срок от 3 до 12 лет

за ложные данные в объяснениях мотивов необходимости передвижения в зонах ограничений - санкция в виде заключения от 1 до 6 лет

В Италии на время карантина закрыты учебные заведения, кинотеатры, театры, спортклубы. В случае нарушения предусмотрено заключение до 3 месяцев и штраф от 260 евро.

СИНГАПУР

За нарушение 14-дневного карантина предусмотрен штраф в 10000 сингапурских долларов (10 300 евро) и / или заключение до 6 месяцев.

КАЗАХСТАН

В Казахстане с 20 марта лица, прибывающие из стран с зарегистрированными случаями коронавируса делят на 3 категории:

- в первую категорию попадают те, кто прибыл непосредственно из КНР, Ирана, Италии, Гонконга, Японии, Тайваня, Южной Кореи; их помещают на 14-дневный карантин с изоляцией в инфекционных стационарах, после чего они еще находятся 10 суток под домашним наблюдением медицинских работников.

- во вторую входят те, кто прибыл из стран, в которых зафиксировано более 10 случаев заражения. Они находятся на дому в 14-дневном карантине под наблюдением медицинских работников. После этого в течение 10 дней ситуацию с ними контролируют по телефону.

- в третью группу входят те, кто прибыл из стран, где зафиксировано менее 10 случаев заражения. С ними в течение 24 суток поддерживают контакт по телефону.

В случае нарушения режима карантина предусмотрена административная ответственность и штраф от 5 МРП (25,25 евро).

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