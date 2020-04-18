Как надолго сохранить в холодильнике крашенные яйца: врач дала дельные советы

Окрашенные для пасхального стола яйца могут весьма успешно храниться в холодильнике еще несколько дней после самого праздника Пасхи в 2020 году.

Но только при условии целостности скорлупы крашенок. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Многие думают, что скорлупа плотная и в яйцо ничего не проникнет. Но в ней тоже есть поры, причем, чем дольше лежит яйцо, тем меньше эта защита", – убеждает она.

Крашеные яйца можно хранить в холодильнике несколько дней

По ее словам, поврежденное и сваренное яйцо может храниться только день-два. Обычные же окрашенные яйца могут пролежать в холодильнике пять дней, но не больше.

При этом врач указала на еще один аспект – потребление яиц в пищу. Поскольку в одном желтке яйца содержится суточная норма холестерина, то злоупотреблять данным продуктом не стоит. Особенно тем, кто соблюдал пост.

"После поста можно съесть кому-то половину яйца, а кому-то – целое. Этого достаточно. Можно, если не хватило одного, съесть один желток и два белка", – посоветовала диетолог.

В преддверии Пасхи OBOZREVATEL решил напомнить вам самые простые и безопасные способы окрашивания яиц.

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